Mersin'de evinin bahçesinde oturduğu bir saldırgan tarafından boynu kırılmak istenen, dakikalarca kafası tekmelenen 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen, 18 gün sonra hayatını kaybetti.

Mersin’de 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen, evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan 47 yaşındaki A.Y.’nin saldırısına uğramıştı. A.Y., Belen’in boynunu kırmaya çalışmış, başaramayınca yere düşürüp defalarca tekme atmıştı. Korkunç saldırı sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alınan yaşlı adam 18 gün sonra hayatının kaybetti.

Mersin’deki kan donduran dehşetten kahreden haber! Boynunu kırmaya çalışıp, dakikalarca tekmelemişti

NE OLMUŞTU?

24 Temmuz'da Mersin’in Erdemli ilçesinde yaklaşık 3 yıldır yürüme güçlüğü çeken 6 çocuk babası Hasan Hüseyin Belen (80), evinin bahçesinde oturduğu sırada gelen kasklı ve eldivenli bir şahsın saldırısına uğradı. Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışan saldırgan, bu sırada yere düşen adamın kafasını defalarca tekmeleyip kaçtı.

Mersin’deki kan donduran dehşetten kahreden haber! Boynunu kırmaya çalışıp, dakikalarca tekmelemişti

KIZI BULDU, YARDIM ÇAĞIRDI

Saatler sonra babasına yemek yedirmek için gelen kızı Ayfer Uyanık, durumu görüp yardım çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Belen, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakıma alındı.

Mersin’deki kan donduran dehşetten kahreden haber! Boynunu kırmaya çalışıp, dakikalarca tekmelemişti

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin çalışmasıyla şüphelinin 47 yaşındaki A.Y. olduğu belirlendi. Şüpheli, evin önündeki güvenlik kamerasından yola çıkılarak çevredeki 114 güvenlik kamerası adım adım takip edilerek adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin’deki kan donduran dehşetten kahreden haber! Boynunu kırmaya çalışıp, dakikalarca tekmelemişti

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Mersin Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMersin

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