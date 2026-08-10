Cep telefonu ithalatında yeni dönem başladı. Bazı akıllı telefonlarda gözetim kıymeti 200 dolardan 250 dolara çıkarılırken, düzenlemenin özellikle düşük ve orta segmentteki cihazların maliyetlerini etkilemesi bekleniyor.

Türkiye’de cep telefonu fiyatlarını etkileyebilecek yeni ithalat düzenlemesi 10 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başladı. Ticari olarak ithal edilen bazı akıllı telefonlarda gözetim kıymeti 200 dolardan 250 dolara yükseltildi.

CİHAZLARDAKİ MALİYET BASKISI ARTABİLİR

Düzenlemenin özellikle düşük ve orta segmentteki ithal telefonlarda maliyet baskısını artırması bekleniyor. Ancak tüm telefonların doğrudan zamlanacağı anlamına gelmeyen uygulamanın tüketici fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı, ithalatçı ve satıcıların fiyat politikalarına bağlı olacak.

Cep telefonlarına zam yolda! Akıllı cihazlarda yeni dönem: 250 dolarlık eşik getirildi

Yeni düzenlemeyle düşük değer beyanının önüne geçilmesi ve ithalatın daha yakından takip edilmesi hedefleniyor. 250 dolarlık yeni eşik yalnızca ticari ithalatı kapsarken, yolcu beraberinde getirilen telefonların IMEI kayıt ücretini etkilemiyor.

Cep telefonlarına zam yolda! Akıllı cihazlarda yeni dönem: 250 dolarlık eşik getirildi

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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