Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > House of the Dragon 3. sezon ne zaman?

House of the Dragon 3. sezon ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
House of the Dragon 3. sezon ne zaman?
House Of The Dragon, Game Of Thrones, HBO, Yeni Sezon, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fantastik dizi tutkunlarının merakla beklediği House of the Dragon'un üçüncü sezonu için çekimler başladı. Yayın tarihi ile ilgili araştırmaya yapılmaya başlandı. Peki, House of the dragon 3. sezon ne zaman? İşte cevabı...

Game of Thrones'un devam dizisi olan ve izlenme rekoru kıran House Of The Dragon dizisinin yeni sezonu için nefesler tutuldu. Dizinin 3. sezon çekimlerinin başladığı duyuruldu.

House of the dragon 3. sezon ne zaman? - 1. Resim

Game of Thrones'un evreninde geçen House of the Dragon, ilk sezonunun yayınlanmasının ardından geniş bir hayran kitlesine ulaştı. House of the dragon 3. sezon ne zaman? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

House of the dragon 3. sezon ne zaman? - 2. Resim

HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON NE ZAMAN?

Popüler fantastik dizi House of the Dragon'un 3.sezon çekimleri 2025 yılının ilk çeyreğinde başladı. HBO tarafından hazırlanan yeni sezonun 2026 yazında yayınlanması bekleniyor. 

House of the dragon 3. sezon ne zaman? - 3. Resim

8 bölümden oluşacak dizinin tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kadrosunda ise Olivia Cooke, Matt Smith ve Emma D'Arcy gibi isimler yer alıyor.

House of the dragon 3. sezon ne zaman? - 4. Resim

Dizinin yönetmeni Ryan Condal, üçüncü sezonun ikinci sezondan çok daha farklı olacağını vurguladı. Ayrıca George R.R. Martin’in Ateş ve Kan kitabından dört büyük olayın ele alınacağını açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekmek dahi bulamadılar, günden güne eridi! 13 yaşındaki Şuhaybir annesinin kollarında açlıktan öldüAy ve Mars'a nükleer reaktör yerleştirilecek! Hedeflenen zaman 10 yıl
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler? - HaberlerBayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler?Uçaklarda powerbank yasaklandı mı? Uçakta taşınması yasak olan eşyalar ve bagaj kuralları - HaberlerUçaklarda powerbank yasaklandı mı? Uçakta taşınması yasak olan eşyalar ve bagaj kurallarıASKİ su kesinti listesi yayınlandı! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerASKİ su kesinti listesi yayınlandı! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?YKS tercih sonuçlar sorgulama: Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? - HaberlerYKS tercih sonuçlar sorgulama: Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?Wednesday yeni sezon ne zaman? - HaberlerWednesday yeni sezon ne zaman?Manifest Zoktay kimdir? Zeynep Oktay'ın yaşı merak konusu oldu - HaberlerManifest Zoktay kimdir? Zeynep Oktay'ın yaşı merak konusu oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...