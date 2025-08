Game of Thrones'un devam dizisi olan ve izlenme rekoru kıran House Of The Dragon dizisinin yeni sezonu için nefesler tutuldu. Dizinin 3. sezon çekimlerinin başladığı duyuruldu.

Game of Thrones'un evreninde geçen House of the Dragon, ilk sezonunun yayınlanmasının ardından geniş bir hayran kitlesine ulaştı. House of the dragon 3. sezon ne zaman? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON NE ZAMAN?

Popüler fantastik dizi House of the Dragon'un 3.sezon çekimleri 2025 yılının ilk çeyreğinde başladı. HBO tarafından hazırlanan yeni sezonun 2026 yazında yayınlanması bekleniyor.

8 bölümden oluşacak dizinin tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kadrosunda ise Olivia Cooke, Matt Smith ve Emma D'Arcy gibi isimler yer alıyor.

Dizinin yönetmeni Ryan Condal, üçüncü sezonun ikinci sezondan çok daha farklı olacağını vurguladı. Ayrıca George R.R. Martin’in Ateş ve Kan kitabından dört büyük olayın ele alınacağını açıkladı.