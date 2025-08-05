Ekmek dahi bulamadılar, günden güne eridi! 13 yaşındaki Şuhaybir annesinin kollarında açlıktan öldü

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana 61 bin 20 Filistinlinin öldüğü, 150 bin 671 kişinin ise yaralandığı Gazze'de açlık 7'den 70'e bütün Filistinlileri kırıp geçiriyor. 3 aylık Fadi en-Neccar, engelli Muhammed İhsan el-Savafiri Gazze'de açlıktan ölen Filistinlilerden sadece birkaçı.

ANNESİNİN KOLLARINDA AÇLIKTAN CAN VERDİ

25 kilodan 10 kiloya düşen 9 yaşındaki Meryem'in verdiği açlık mücadelesi tüm dünyanın yüreğine dokunurken, Filistinli 13 yaşındaki Tamer Şuhaybir'den kahreden haber geldi. Şuhaybir Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinde, yetersiz beslenme sonucu annesinin kollarında hayatını kaybetti.

Şuhaybir’in annesi, çocuğunun sağlığının bu duruma gelmesinin "tamamen açlık ve ilaç yetersizliğinden" kaynaklandığını vurguladı.

EKMEK BİLE BULAMADIK, GÜNDEN GÜNE ERİDİ

Çocuğu kollarında can veren Gazzeli anne, gazetecilere gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Bir süredir hastaydı ama bu halde değildi. Ona birkaç gün boyunca ekmek bile bulamadık. Oğlum gözlerimin önünde günden güne eridi ve hiçbir şey yapamadım.” diye konuştu.

"GAZZE'DE KİM AÇLIK YOK DİYORSA İŞTE MANZARA BU!"

Filistinli çocuğun amcası Abdulkadir Şuhaybir de yeğeninin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 13 yaşındaydı, kötü beslenme yüzünden hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin." dedi.

Amca Şuhaybir, "Dünya artık bu katliamı durdursun. Gazze’de açlık, yıkım ve ölüm var. Kim 'Gazze açlıktan ölmüyor' diyorsa, işte manzara ortada" ifadelerini kullandı.