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Wednesday yeni sezon ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Wednesday yeni sezon ne zaman?
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Netflix'ın popüler dizisi Wednesday, 2.sezon ile geri dönmeye hazırlanıyor. Gotik yapısı ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yapım, yeniden izleyicilerin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Yeni sezonun tarihi tanıtım videosunun yayınlanmasıyla beraber belli oldu. Peki, Wednesday yeni sezon ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

Wednesday sevenlere güzel haber verildi. Yönetmenliğini Tim Burton'un üstlendiği Wednesday dizisinin 2.sezonu için tarihi belirlendi.

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Netflix, Wednesday dizisinin yeni sezonunun iki kısım halinde yayınlayacağını belirtirken, dizinin hayranları yeni bölümleri sabırsızlıkla beklemeye başladı. Peki, Wednesday yeni sezon ne zaman çıkacak? İşte yayın takvimi…

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 WEDNESDAY YENİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Wednesday dizisinin ilk kısmı 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de yayınlanacaktır.

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WEDNESDAY YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Jenna Ortega, Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán gibi isimlerin de ilk sezondaki rolleriyle ikinci sezonda yer alacak. Yeni sezonda kadroya dâhil olacak isimler arasında Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O'Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga geliyor.

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WEDNESDAY 2.SEZON KONUSU NE?

Wednesday birinci sezonuyla büyük yankı uyandırdı. Giyim tarzı başta olmak üzere dansıyla fenomen haline gelen Wednesday, ikinci sezonunda neler olacak merak konusu haline geldi.

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Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki sıra dışı macerasını konu ediniyor. Zeki, alaycı ve kendine has gotik tarzıyla dikkat çeken Wednesday, akademide öne çıkan biridir. Özellikle meraklı kişiliğiyle biliniyor. Zekâsının ve cesareti sayesinde gizemli cinayetleri çözer. Wednesday ikinci sezonda da, izleyicilere heyecan dolu bir hikaye sunacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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