YKS tercih sonuçlar sorgulama: Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

YKS üniversite tercih sonuçları, adayların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımladı.

Buna göre; 2025-YKS tercih tarihleri 1-13 Ağustos 2025 olacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilecek. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM’nin yayımladığı resmi takvime bakıldığında, 2025 yılı YKS tercih işlemleri 13 Ağustos tarihinde sona erecek.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Tercih işlemlerinin saat 23.59 itibarıyla sistem kapatılacak.

YKS TERCİHLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Adaylar YKS tercihlerini, 1 Ağustos itibarıyla, ÖSYM’nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak gerçekleştirlecek. Tercih işlemleri, 13 Ağustos’ta tamamlanacak.