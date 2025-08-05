YKS tercih sonuçlar sorgulama: Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
YKS tercih sonucu sorgulama ekranı arama motorlarında sorgulatılıyor. 2025 YKS tercih sonuçları, üniversite adaylarının gündeminde yer alıyor. Takvime göre YKS tercihleri 13 gün sürecek ve kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? işte ayrıntılar...
YKS üniversite tercih sonuçları, adayların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımladı.
Buna göre; 2025-YKS tercih tarihleri 1-13 Ağustos 2025 olacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilecek. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM’nin yayımladığı resmi takvime bakıldığında, 2025 yılı YKS tercih işlemleri 13 Ağustos tarihinde sona erecek.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Tercih işlemlerinin saat 23.59 itibarıyla sistem kapatılacak.
YKS TERCİHLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Adaylar YKS tercihlerini, 1 Ağustos itibarıyla, ÖSYM’nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak gerçekleştirlecek. Tercih işlemleri, 13 Ağustos’ta tamamlanacak.