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Manifest Zoktay kimdir? Zeynep Oktay'ın yaşı merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Manifest Zoktay kimdir? Zeynep Oktay&#039;ın yaşı merak konusu oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kısa sürede büyük çıkış yakalayan Manifest grubu dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Piyasa henüz yeni girselerde şarkıları ve danslarıyla popülerlik kazandı. Üyeler arasında Zeynep Oktay en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Peki, Manifest Zoktay kimdir? İşte cevabı...

Big5 Türkiye yarışmasındaki başarılı çıkışı yakalayarak öne çıkan Zeynep Sude Oktay, şarkılarının ardından grubun en sevilen isimlerin arasına girdi.

Şarkıcı olarak piyasayı kasıp kavuran ünlü şarkıcı Zoktay'ın hayatı, yaşı ve nereli olduğu merak konusu oldu. Arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Manifest Zoktay kimdir? İşte cevabı...

Manifest Zoktay kimdir? Zeynep Oktay'ın yaşı merak konusu oldu - 1. Resim

MANİFEST ZOKTAY KİMDİR? 

Manifest grubunun sevilen ismi Zeynep Oktay'a hayranları "Zoktay" ismini veriyor. Yani Zeynep Sude Oktay'a hayranları "Zoktay" olarak sesleniyor. 

Gün geçtikçe hayranları tarafından benimsenen Zoktay ismi beraberinde hayatını, yaşını ve nereli olduğunu da gündeme getiriyor.

Manifest Zoktay kimdir? Zeynep Oktay'ın yaşı merak konusu oldu - 2. Resim

Zeynep Sude Oktay, sahne enerjisi ve başarılı performansıyla ön plana çıkmıştır.. 2001 doğumlu olan genç yetenek, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

Manifest Zoktay kimdir? Zeynep Oktay'ın yaşı merak konusu oldu - 3. Resim

Profesyonel dansçı ve Big5 Türkiye yarışmasında dikkat çekmeyi başardı. Yarışma sayesinde sesiyle de kendini gösterme şansı bulan Zeynep Oktay, Manifest grubuyla birlikte müzik kariyerinin de başlangıç yapmış oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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