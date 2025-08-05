Manifest Zoktay kimdir? Zeynep Oktay'ın yaşı merak konusu oldu

Big5 Türkiye yarışmasındaki başarılı çıkışı yakalayarak öne çıkan Zeynep Sude Oktay, şarkılarının ardından grubun en sevilen isimlerin arasına girdi.

Şarkıcı olarak piyasayı kasıp kavuran ünlü şarkıcı Zoktay'ın hayatı, yaşı ve nereli olduğu merak konusu oldu. Arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Manifest Zoktay kimdir? İşte cevabı...

MANİFEST ZOKTAY KİMDİR?

Manifest grubunun sevilen ismi Zeynep Oktay'a hayranları "Zoktay" ismini veriyor. Yani Zeynep Sude Oktay'a hayranları "Zoktay" olarak sesleniyor.

Gün geçtikçe hayranları tarafından benimsenen Zoktay ismi beraberinde hayatını, yaşını ve nereli olduğunu da gündeme getiriyor.

Zeynep Sude Oktay, sahne enerjisi ve başarılı performansıyla ön plana çıkmıştır.. 2001 doğumlu olan genç yetenek, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

Profesyonel dansçı ve Big5 Türkiye yarışmasında dikkat çekmeyi başardı. Yarışma sayesinde sesiyle de kendini gösterme şansı bulan Zeynep Oktay, Manifest grubuyla birlikte müzik kariyerinin de başlangıç yapmış oldu.