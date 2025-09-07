Manifest grubu üyeleri kimdir, kaç yaşındalar? Sosyal medyada gündeme geldiler

Türkiye'nin yeni nesil kız grubu olarak popülerlik kazanan Manifest grubu, televizyon ekranlarında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İlk olarak TV8’in sevilen yarışma programı İşte Benim Stilim’de sahne alan grup, şarkıları ve enerjik danslarıyla ilgi odağı haline geldi.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDALAR?

"Manifest" Türkiye'nin yeni kız müzik grubu olarak biliniyor. Dans ve ses olmak üzere 6 üyeden oluşan bu grup, sahneye farklı bir tarz getirdi.

Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat. Grup, Big5 Türkiye yarışmasında birinci olarak müzik dünyasına adım atmıştır.

SUEDA ULUCA KİMDİR?

Manifest grubunun üyelerinden biri olan Sueda Uluca 20 yaşındadır. Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı öğrencisi olan Uluca 10 yıldır dans ettiğini ve 3 yıldır dans eğitmenliği yaptığını duyurdu.

HİLAL YELEKÇİ KAÇ YAŞINDA?

Big 5 Türkiye yarışmasına katılarak başarılı bir performans gösteren Hilal Yelekçi, jüri üyelerinin beğenisini toplayarak Manifest grubuna katılmaya hak kazanmıştır.

Şu anda 23 yaşında olduğu bilinen Hilal Yelekçi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisidir. K-Pop tutkunu ve sahne performansıyla öne çıkan bir isimdir.

LİDYA PINAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Lidya Pınar, şu anda 21 yaşındadır ve Yeditepe Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı bölümü okumaktadır. Manifest grubu ile ismini duyuran şarkıcı sahnedeki enerjisi ve güçlü sesiyle isminden söz ettirmeyi başardı.

Lidya Pınar, tanınmış oyuncu Ahmet Pınar'ın kızı olarak da biliniyor. Kısa sürede isminden söz ettiren Lidya büyük bir hayran kitlesine sahiptir.

ZEYNEP SUDE OKTAY KAÇ YAŞINDA?

Müzik dünyasında ismini yeni yeni duyduğumuz Manifest grubunun üyesi Zeynep Sude Oktay, sahnedeki performansıyla arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi.

2001 doğumlu olan Zeynep Sude Oktay, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

MİNA SOLAK KAÇ YAŞINDADIR?

Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu olan Mina Solak, beş yıldır profesyonel dans yapıyor. Sahne deneyimi yüksek olan Solak, Manifest grubunun sevilen üyelerinden biridir.

Profesyonel dans geçmişine sahip olan Solak, çeşitli dans yarışmalarında dereceleri vardır.

ESİN BAHAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Manifest kız grubunun üyesi olan, Esin Bahat Doğuş Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra uzun süre dans eğitimi alan Bahat, profesyonel dansçı ve dans eğitmeni olarak kariyerine devam etmiştir.