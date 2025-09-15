Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cennetin Çocukları Ayşe kimdir, kaç yaşında? Çocuk oyuncu Ada Mihrioğlu gündemde

Cennetin Çocukları Ayşe kimdir, kaç yaşında? Çocuk oyuncu Ada Mihrioğlu gündemde

Cennetin Çocukları Ayşe kimdir, kaç yaşında? Çocuk oyuncu Ada Mihrioğlu gündemde
Cennetin Çocukları Ayşe kimdir, kaç yaşında merak edilirken Ada Mihrioğlu'nun oynadığı dizi ve filmler de gündemde yerini aldı. TRT1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisi, yeni sezon bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Cennetin Çocukları Ayşe kimdir, kaç yaşında merak uyandırdı. Güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizide, özellikle Ayşe karakteri izleyicilerin ilgisini çekti. Ayşe rolünü canlandıran çocuk oyuncu Ada Mihrioğlu kısa sürede performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Cennetin Çocukları Ayşe kimdir, kaç yaşında? Çocuk oyuncu Ada Mihrioğlu gündemde - 1. Resim

CENNETİN ÇOCUKLARI AYŞE KİMDİR?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde Ayşe karakterini canlandıran isim çocuk oyuncu Ada Mihrioğlu.

Dizide görme engelli bir kız çocuğunu canlandıran Mihrioğlu küçük yaşta rağmen doğal oyunculuğu ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İzleyiciler tarafından kısa sürede merak edilmeye başlanan Mihrioğlu, kariyerinin ilk deneyimini bu projeyle yaşadı.

Cennetin Çocukları Ayşe kimdir, kaç yaşında? Çocuk oyuncu Ada Mihrioğlu gündemde - 2. Resim

CENNETİN ÇOCUKLARI AYŞE KAÇ YAŞINDA?

Ada Mihrioğlu’nun 18 Ağustos 2016 doğumlu olduğu biliniyor. 9 yaşında olan küçük oyuncu, eğitimine devam ederken aynı zamanda oyunculuk kariyerini sürdürüyor. Ailesinin desteğiyle oyunculuğa adım atan Mihrioğlu sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Cennetin Çocukları Ayşe kimdir, kaç yaşında? Çocuk oyuncu Ada Mihrioğlu gündemde - 3. Resim

ADA MİHRİOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Ada Mihrioğlu’nun ilk önemli rolü Cennetin Çocukları dizisindeki Ayşe karakteri oldu. Henüz kariyerinin başında olan Mihrioğlu’nun başka bir dizi ya da film projesinde yer almadı.

