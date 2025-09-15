Cennetin Çocukları dizisi nerede çekiliyor, hangi köyde?

TRT 1'in yeni projesi Cennetin Çocukları ilk bölümüyle 15 Eylül'de ekrana geliyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren dizinin köy sahneleri ve çekim yerleri merak ediliyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Cennetin Çocukları dizisinin çekimlerinin büyük çoğunluğu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştiriliyor. Zeytin ağaçları, taş evler, dar sokaklar ve deniz manzaralarıyla zenginleşen atmosfer, dizinin ruhuna yansıtılmak istenen doğallık ve aile sıcaklığına katkı sağlıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI HANGİ KÖYDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin çeşitli yerlerinde çekildiği biliniyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU NE?

Sokaklarda büyüyen bir mafya üyesi olan İskender'in bir gün özlemini duyduğu sıcak aile ortamını bulmasıyla hikaye başlıyor. İskender'in sokaklardan yuva sıcaklığına uzanan değişim yolculuğunu konu edinen dizide İskender karakterini İsmail Hacıoğlu canlandırıyor.

OYUNCU KADROSU

İsmail Hacıoğlu (İskender)

Özgü Kaya (Gönül)

Melisa Şenolsun (Ayla)

Zafer Algöz (Şeref)

Yurdaer Okur (Baytar Ahmet)

Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı)

Ali Düşenkalkar (Süleyman)

Şebnem Doğruer (Cennet)

Münire Apaydın (Firdevs)

Bihter Dinçel (Arife)

Eda Akalın (Yasemin)

Ali Gözüşirin (Adem)

Evliya Aykan (Oltacı Bayram)

Eren Hacısalihoğlu (Arif)

Birand Tunca (Bekir)

Ecem Çalhan (Sezen)