Nijerya'da düğün konvoyu kabusa dönüştü! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düğün konvoyunda bulunan bir otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Korkunç kaza Nijerya'nın Zamfara eyaletinde meydana geldi.
Ulusal Karayolu Taşımacılığı İşçileri Birliği (NURTW) yetkilisi Abubakar Muhammed, yerel basına yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Fass köyü yakınlarında düğün konvoyunda yer alan bir otobüsün nehre düştüğünü belirtti.
Muhammed, kazada kadın ve çocuk olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.
Gelini, damadın evine götüren otobüsün, kısmen çökmüş bir köprüde durduktan sonra geri kayarak nehre yuvarlandığını aktaran Muhammed, sürücünün el frenini çekmeyi unutmuş olabileceğini ifade etti.
