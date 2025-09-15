Meksika'da kabus gibi olay! Çöken yol soda kamyonunu yuttu: O anlar kamerada
Güncelleme:
Meksika’nın başkenti Mexico City’de cadde üzerinde aniden çöken bir yol, soda dağıtım kamyonunu adeta yuttu. Korkunç olay etraftakiler tarafından anbean kaydedilirken, polis göçük oluşan bölgede inceleme başlattı.
Korkunç görüntüler başkentteki en kalabalık bölgelerden olan Iztapalapa’da meydana geldi.
ÇÖKEN YOLA GÖMÜLDÜ
Seyir halinde olan bir soda kamyonu aniden çöken yola gömüldü. Etraftakiler gördükleri karşısında şaşkına dönerken o anlar saniye saniye görüntülendi.
ÖNCE SAPLANDI
Yerel basının haberlerine göre yetkililer, kamyonun arka kısmının önce çukura saplandığını ardından ağırlığı nedeniyle battığını kaydetti. Olaya ilişkin başlatılan incelemelerde çökmenin bölgedeki eski drenaj sistemi sebebiyle kaynaklandığı açıklandı.
Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, incelemeler sürüyor.
