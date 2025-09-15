Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Afetzede kadınların emeğiyle yapıldı! Kış aylarında sofraları süslüyor

Hatay'da afetzede kadınların yoğun mesaisiyle kavurucu sıcakta kuruttuğu domatesler, kış aylarında sofralarda yerini alıyor.

Hatay'da afetzede kadınların yoğun mesaisiyle kavurucu sıcakta kuruttuğu domatesler, kış aylarında sofralarda yerini alıyor. Afetzede 15 kadının alın teriyle oluşan domates kurusunun, kavanoz fiyatı 250 TL'den satılıyor. 

YERLİ VE DOĞAL ŞEKİLDE ÜRETİLİYOR

Asrın felaketinin ardından Hatay'da deprem bölgesindeki ekonominin iyileştirilmesi için yürütülen çalışmalar ve yatırımlar aralıksız devam ediyor. Yerel çiftçilerden hasat edilen domatesler, afetzede kadınlarının ellerinde ikiye ayrılıp tuzlanarak güneşin altında kurutulmaya bırakılıyor. 2 ila 3 günde kurutulan domatesler kış aylarında kahvaltıda, mezelerde ve yemeklerde sos olarak kullanılıyor, kavanoz fiyatı ise 250 TL'den satışa sunuluyor.

DOMATES KURUSUNA İLGİ BÜYÜK

Domates kurusuna rağbet olduğunu ifade eden Mukaddes Kılıç, "Domates kurumuz, uzun yıllardan beri kahvaltımızı lezzetlendiren bir meze türüdür. Kahvaltılık, meze ve yemeklerde sos olarak kullanabiliriz. Biz kurumumuzda domates kurusunun özel bir mezesini yapıyoruz. Özel mezemiz çok fazla istek üzerine sipariş yapılıyor. Domates kurusuna özel rağbet var. Domates kurusunu tuzlamazsak istediğimiz kıvamda kurumaz. Aslında tuz onun püf noktasıdır ve kıvamı gelene kadar bazen bu 2 ila 3 günde olabiliyor" ifadelerini kullandı.

