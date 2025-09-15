Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mutlak butlan nedir, ne anlama geliyor?

Mutlak butlan nedir, ne anlama geliyor?

Güncelleme:
Mutlak butlan nedir, ne anlama geliyor?
Haberler Haberleri

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen "Mutlak butlan" nedir merak ediliyor. Bir hukuki işlemin en başından itibaren tamamen geçersiz kabul edilmesi anlamına gelir. Mutlak butlan anlamı ve geçerli olduğu durumlar kamuoyu tarafından araştırılıyor.

Mutlak butlan, hukuk düzenince tanınmayan, yapılmamış sayılan ve herhangi bir hukuki netice doğurmayan işlemi tanımlar. CHP kurultay davasıyla gündeme gelen bu kavramın ne anlama geldiği merak ediliyor. 

MUTLAK BUTLAN NEDİR?

Mutlak butlan,  Arapça kökenli bir hukuk terimi olup, hukuki işlemin düzenlendiği andan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelir. Bu hüküm, işlemin kurulmasındaki temel bir eksiklik veya yasaya açıkça aykırılık nedeniyle devreye girer. Bunun sonucunda, işlem hiçbir zaman hukuk düzeni içinde geçerli hale getirilemez.

Mutlak butlan nedir, ne anlama geliyor? - 1. Resim

MUTLAK BUTLAN NE ANLAMA GELİYOR?

Mutlak butlanın hukuki pratikteki etkisi açıkça belirtilmiştir. Mahkemede mutlak butlan kararı çıkması halinde söz konusu işlem en baştan yok sayılır. Taraflar bu işlemi düzeltmeye veya geçerli hale getirmeye çalışmazlar. Kararı sonradan telafi etme yolları kapalıdır. 

Bu nedenle mutlak butlan, herkes tarafından ileri sürülebilen, zamanaşımına tabi olmayan bir geçersizlik halidir. Yani hem işlem tarafları hem başka üçüncü kişiler durumu ileri sürebilir. Ayrıca tarih geçmiş olsa da işlem geçersiz sayılmaya devam eder.

