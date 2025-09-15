Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP diken üstünde! Yeni parti mi kurulacak? Parti yöneticisi iddialara cevap verdi

CHP diken üstünde! Yeni parti mi kurulacak? Parti yöneticisi iddialara cevap verdi

CHP'de şaibeli kurultay davasıyla birlikte gündeme gelen “yeni parti kurulacak” iddialarına parti yönetiminden yalanlama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Bunu dillendirilen böyle umdukları için dillendiriliyor ama bu söz konusu bile olamaz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün gözler şaibeli kurultay davasına çevrildi. Mahkemeden çıkacak mutlak butlan kararı ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa geri dönmesi ihtimaline karşı Özgür Özel yönetiminin yeni parti kuracağı iddiaları kulisleri hareketlendirmişti. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, dava öncesi Halk TV yayınında soruları cevapladı.

Olumsuz bir karar çıkması halinde yeni parti kurulacağına yönelik iddialara ilişkin Çiftçi, "Yani bunu dillendirilen böyle umdukları için dillendiriliyor ama bu söz konusu bile olamaz" dedi.

CHP diken üstünde! Yeni parti mi kurulacak? Parti yöneticisi iddialara cevap verdi - 1. Resim

"BÖYLE BİR ŞEY GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Çiftçi, şunları ekledi:

"Söz konusu olamaz, onun altına çizmek isterim. CHP bizim için Ata partisidir. Bizim buradan CHP çatısı altından uzaklaşmamız söz konusu bile değil. Yani bunu dillendirilen böyle umdukları için dillendiriliyor ama bu söz konusu bile olamaz.

Çünkü bu parti baraj altı kaldığında da biz bu partideydik. Parti kapatıldığında da bu partinin çatısı altındaydık. O yüzden böyle bir şey söz konusu olamaz, gündemimizde de dahil değil"

CHP diken üstünde! Yeni parti mi kurulacak? Parti yöneticisi iddialara cevap verdi - 2. Resim

"HERKES ADAY OLABİLİR"

Çiftçi, 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultaya dikkat çekerek, 'isteyen herkes aday olabilir' yorumunda bulundu. Ayrıca, 24 Eylül’de İstanbul İl Kongresi’nin de olağanüstü şekilde toplanacağını duyurdu.

