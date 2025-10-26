Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > DEM Partili Tuncer Bakırhan 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili talebi açıkladı! "Yapılması gerek"

DEM Partili Tuncer Bakırhan 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili talebi açıkladı! "Yapılması gerek"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
DEM Partili Tuncer Bakırhan &#039;Terörsüz Türkiye&#039; süreciyle ilgili talebi açıkladı! &quot;Yapılması gerek&quot;
Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecinin 86 milyonun süreci olduğunu vurguladı ve barışın yalnızca Kürtler için değil, tüm vatandaşlar için ekonomik ve toplumsal kazanımlar getireceğini söyledi. Sürece ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması talebinde bulundu.

 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Esenyurt'ta düzenlenen bir programda konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakırkan, "Bugün dört büyük değer için bir aradayız. Barış, demokrasi, adalet ve özgürlükler için. Bu dört sütundan eğer birisi eksik olursa o yapı ayakta duramaz, yürüyemez, mutlu olmaz" diye konuştu.

Tarihi bir fırsatın Türkiye'nin önünde durduğunu, bunun herkes için olduğunu dile getiren Bakırhan, "Bu savaşa, çatışmalara ve şiddete giden trilyonlarca doların Esenyurtlu emekçilerin cebine girmesi, emekçilerin hakkını alması, gençlerin umudunun tekrar yeşermesi için böyle bir süreç başladı" ifadesini kullandı.

YASAL DÜZENLEME TALEBİ

Bakırhan, bu sürecin sadece Kürtlerin süreci olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışan siz emekçilerin, fabrikalarda ailesini geçindirmek için çalışan işçilerin de aynı zamanda bir sürecidir. Bu süreç 86 milyonun sürecidir. Barış her zaman iyidir, barış demek ekonominin kalkınması demektir.

Barış demek kayyumsuz bir Türkiye demektir. Barış demek çevrenin katledilmediği, kadının katledilmediği, herkesin kendi diliyle, kendi kimliğiyle birlikte özgürce, eşitçe yaşadıkları bir Türkiye demektir"

Süreçle ilgili şu ana kadar tek taraflı adımlar atıldığını öne süren Bakırhan, sürece ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

F.Bahçe eski başkanı Ali Koç'tan çok büyük 3,5 milyarlık Koç bağışı 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MHP, İtalya modeli için kolları sıvadı! 'Meloni Yasası' Bahçeli'ye sunulacak - Politika'Meloni Yasası' Bahçeli'ye sunulacakBerhan Şimşek ve Lütfü Baydar CHP'den ihraç edildi - PolitikaBerhan Şimşek: İmamoğlu şirketi ihraç ettiİmralı heyetinden Selahattin Demirtaş açıklaması! - Politikaİmralı heyetinden, Demirtaş açıklaması!CHP, iddianameler ve ötesi… - PolitikaÖzgür Özel ve ekibi hukuk kıskacı içindeBakan Tunç duyurdu: CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma! - PolitikaCHP'li Başarır hakkında soruşturma!Berhan Şimşek'ten CHP yönetimine eleştiri: Burası artık İmamoğlu Holding! - PolitikaBerhan Şimşek: Burası artık İmamoğlu Holding!
Sonraki Haber Yükleniyor...