DEM Partili Tuncer Bakırhan 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili talebi açıkladı! "Yapılması gerek"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Esenyurt'ta düzenlenen bir programda konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakırkan, "Bugün dört büyük değer için bir aradayız. Barış, demokrasi, adalet ve özgürlükler için. Bu dört sütundan eğer birisi eksik olursa o yapı ayakta duramaz, yürüyemez, mutlu olmaz" diye konuştu.

Tarihi bir fırsatın Türkiye'nin önünde durduğunu, bunun herkes için olduğunu dile getiren Bakırhan, "Bu savaşa, çatışmalara ve şiddete giden trilyonlarca doların Esenyurtlu emekçilerin cebine girmesi, emekçilerin hakkını alması, gençlerin umudunun tekrar yeşermesi için böyle bir süreç başladı" ifadesini kullandı.

YASAL DÜZENLEME TALEBİ

Bakırhan, bu sürecin sadece Kürtlerin süreci olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışan siz emekçilerin, fabrikalarda ailesini geçindirmek için çalışan işçilerin de aynı zamanda bir sürecidir. Bu süreç 86 milyonun sürecidir. Barış her zaman iyidir, barış demek ekonominin kalkınması demektir.

Barış demek kayyumsuz bir Türkiye demektir. Barış demek çevrenin katledilmediği, kadının katledilmediği, herkesin kendi diliyle, kendi kimliğiyle birlikte özgürce, eşitçe yaşadıkları bir Türkiye demektir"

Süreçle ilgili şu ana kadar tek taraflı adımlar atıldığını öne süren Bakırhan, sürece ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.