Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında bugün Norveç temsilcisi Brann ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bergen’deki Brann Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi Fenerbahçe Brann’ı yenerse ne olur, yenilirse ne olur, elenir mi soruları taraftarların odağında.

UEFA Avrupa Ligi’nin yeni formatına göre grup aşamasında her takım 8 farklı rakiple tek maç yapıyor, rövanşlar yalnızca eleme turlarında uygulanıyor. Peki, Fenerbahçe Brann’ı yenerse ne olur, yenilirse ne olur, elenir mi?

FENERBAHÇE BRANN’I YENERSE NE OLUR, YENİLİRSE NE OLUR, ELENİR Mİ?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Brann karşısında galip gelirse grupta önemli bir avantaj elde edecek. Sarı-lacivertliler alacağı galibiyetle ilk 24 takım arasına girerek son 16 turuna daha yakın bir konuma yükselecek.

Beraberlik durumunda Fenerbahçe puan kazanırken rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak için son iki maçta da iyi sonuçlar almak zorunda.

Yenilgi söz konusu olduğunda da Fenerbahçe konumunu zorlaştıracak. Fenerbahçe son iki maçta mutlaka galip gelmek zorunda kalacak ve çift maçlı eleme turuna kalma şansını riske atacak. Yenilgi halinde ise Avrupa Ligi’nden elenme ihtimali doğabilir.

FENERBAHÇE BRANN MAÇI TEK MAÇ MI?

Brann-Fenerbahçe mücadelesi tek maç usulü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi’nin yeni sistemine göre grup aşamasındaki maçların rövanşı bulunmuyor, her takım sekiz farklı rakiple sadece birer kez karşılaşıyor. Rövanşlar yalnızca son 16 turunda uygulanıyor.

FENERBAHÇE BRANN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Mücadele 11 Aralık 2025 Perşembe günü Norveç’in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BRANN MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Ayrıca Çağlar Söyüncü de sakatlığı nedeniyle Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco, son lig maçında yedek başlayan En-Nesyri’yi yeniden ilk 11’de sahaya sürecek.

FENERBAHÇE BRANN MUHTEMEL 11

BRANN: M. Dyngeland - D. D. Roeve, E. Helland, J. Sery Larsen, V. W. Dragsnes - E. Kornvig, J. L. Sørensen, T. B. Pedersen - U. Mathisen, B. Finne, N. Castro

FENERBAHÇE: Ederson - Mert Müldür, Milan Škriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown - Edson Álvarez, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene - Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri

