Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde kaçak elektrik ile kripto üretimi yapılan gizli tesis ortaya çıktı. Tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine denk geldiği tespit edildi. Uzmanlar elektriğin maddi değerinin ise tam kapasite kullanıldığında aylık yaklaşık 1000 çeyrek altına (9 milyon 534 bin TL) denk geldiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan denetimde bir ahırın içinden kripto üretim tesisi çıktı. Tesiste kripto üretimi için gerekli olan elektriğin kaçak trafo üzerinden sağlandığı tespit edildi. Yapının içerisinde 1.600 kWh gücünde kaçak trafo bulunurken, kurulan kaçak elektrik düzeneğiyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine denk geldiği belirtildi.

HER AY 1000 ÇEYREK ALTIN DEĞERİNDE KAÇAK ELEKTRİK

Uzmanlar, ahır şeklinde gizlenmiş kripto para üretim tesisinde kullanılan elektriğin maddi değerinin ise tam kapasite kullanıldığında aylık yaklaşık 1000 çeyrek altına denk geldiğini söyledi.

SAVCILIK KAÇAK TRAFOYA EL KOYMA KARARI ALDI

Kaçak trafonun belirlenmesi sonrası suç duyurusu yapıldı ve savcılık trafoya el koyma kararı aldığı. Tesiste kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler ise güvenlik güçleri tarafından devam ediyor.

