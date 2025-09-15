Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KPSS ne zaman açıklanacak? Sınav sonuç tarihi bekleniyor

KPSS ne zaman açıklanacak? Sınav sonuç tarihi bekleniyor

KPSS ne zaman açıklanacak? Sınav sonuç tarihi bekleniyor
KPSS Alan Bilgisi sınavları dün sona erdi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda devlet dairesinde çalışmak isteyen adaylar ter döktü. Sınava katılanlar başarılı olmaları durumunda kamu kurum ve kuruluşlarında Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi alanlarda görev alabilecek. Şuan tek merak edilen ise KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih. Peki KPSS ne zaman açıklanacak, sınav sonuçları hangi gün öğrenilecek? İşte ayrıntılar...

ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı yapılması için KPSS Alan Bilgisi sınavları 13-14 Ekim günlerinde gerçekleşti. Her oturumda üç farklı alana dair sınav yapıldı. Kamu kurumları KPSS puan türlerini belirleyerek buna göre personel temini yapabilecek. Akıllarda ise şuan KPSS ne zaman açıklanacak sorusu var. Peki KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli mi? İşte detaylar... 

KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS SINAV SONUÇLARI 

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav sonucu ile beraber 10 Ekim günü ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM sonuç ekranından yayımlanacak. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Sınav sonuçları 10 Ekim’de açıklanacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklandıktan sonra 2 yıl geçerli olacak. Öte yandan 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

2025 KPSS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) 127 bin 307 adayın gireceğini açıkladı.

 

