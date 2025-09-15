KPSS ne zaman açıklanacak? Sınav sonuç tarihi bekleniyor

ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı yapılması için KPSS Alan Bilgisi sınavları 13-14 Ekim günlerinde gerçekleşti. Her oturumda üç farklı alana dair sınav yapıldı. Kamu kurumları KPSS puan türlerini belirleyerek buna göre personel temini yapabilecek. Akıllarda ise şuan KPSS ne zaman açıklanacak sorusu var. Peki KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli mi? İşte detaylar...

KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS SINAV SONUÇLARI

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav sonucu ile beraber 10 Ekim günü ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM sonuç ekranından yayımlanacak. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

KPSS Sınav sonuçları 10 Ekim’de açıklanacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklandıktan sonra 2 yıl geçerli olacak. Öte yandan 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

2025 KPSS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) 127 bin 307 adayın gireceğini açıkladı.