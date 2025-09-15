Geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanıyor! Üzerinde insan ve hayvan figürleri var

Erzurum'un Hınıs ilçesinin 8 kilometre kuzeydoğusunda yer alan kadim Höyük'te, Kazı Başkanı Doç. Dr. Umut Parlıtı ve altı farklı üniversiteden 21 ekip üyesinin katılımıyla arkeolojik kazılar gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sonucunda milattan önce 3 bin yıla tarihlenen Karaz Kültürü’ne ait izler tespit edildi.

YERLEŞİM BULUNDU

Yaklaşık 4 bin yıl öncesine dayanan yayla kültürüne ait arkeolojik bulguların izlerine ulaşılmaya başlanırken, ritüel alanı, Kale, Güney Yamaç ve Karşı Yamaç birimlerinden oluşan Höyük'ün Kale kesiminde Urartu medeniyetine ait bir yerleşim bulunduğu da belirtildi.

VALİ BÖLGEDE

Höyük’ün yamaç kesiminde yer alan ve "Yazılı Kaya" olarak adlandırılan; üzerinde insan ve hayvan figürleri bulunan, 5 bin yıl önce kentin kapısına koruyucu olarak dikildiği düşünülen kaya hakkında bilgi alan Vali Çiftçi de bölgede incelemelerde bulundu.