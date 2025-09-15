Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Kültür - Sanat > Geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanıyor! Üzerinde insan ve hayvan figürleri var

Geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanıyor! Üzerinde insan ve hayvan figürleri var

- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçmişi günümüzden 5 bin yıl öncesine uzanan Hınıs Parmaksız Kale Höyüğü'nde heyecanlandıran keşifler ortaya çıkıyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Erzurum'un Hınıs ilçesinin 8 kilometre kuzeydoğusunda yer alan kadim Höyük'te, Kazı Başkanı Doç. Dr. Umut Parlıtı ve altı farklı üniversiteden 21 ekip üyesinin katılımıyla arkeolojik kazılar gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sonucunda milattan önce 3 bin yıla tarihlenen Karaz Kültürü’ne ait izler tespit edildi.

Geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanıyor! Üzerinde insan ve hayvan figürleri var - 1. Resim

YERLEŞİM BULUNDU

Yaklaşık 4 bin yıl öncesine dayanan yayla kültürüne ait arkeolojik bulguların izlerine ulaşılmaya başlanırken, ritüel alanı, Kale, Güney Yamaç ve Karşı Yamaç birimlerinden oluşan Höyük'ün Kale kesiminde Urartu medeniyetine ait bir yerleşim bulunduğu da belirtildi.

Geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanıyor! Üzerinde insan ve hayvan figürleri var - 2. Resim

VALİ BÖLGEDE

Höyük’ün yamaç kesiminde yer alan ve "Yazılı Kaya" olarak adlandırılan; üzerinde insan ve hayvan figürleri bulunan, 5 bin yıl önce kentin kapısına koruyucu olarak dikildiği düşünülen kaya hakkında bilgi alan Vali Çiftçi de bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

