Haberler > 3. Sayfa > Erzurum'da nefes kesen anlar: Nehre düşen aracının tavanında dakikalarca bekledi

Erzurum'da nefes kesen anlar: Nehre düşen aracının tavanında dakikalarca bekledi

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum’un Aziziye ilçesinde park halindeki cipe çarpan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Karasu Nehri’ne düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla aracın tavanına çıkarak yardım bekledi. İtfaiyenin vinçle kurtardığı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç ise vinç yardımıyla nehirden çıkarıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde park halindeki cipe çarptıktan sonra Karasu Nehri'ne düşen hafif ticari aracın üstünde yardım bekleyen sürücü ekiplerce kurtarıldı.

Yunus K. (34) idaresindeki 25 DA 809 plakalı hafif ticari araç, Ilıca Mahallesi Ferah Evler bölgesinde park halindeki cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Yunus K, aracıyla Karasu Nehri'ne düştü.

ARACININ TAVANINDA İTFAİYEYİ BEKLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla çıktığı aracın tavanında beklemeye başlayan Yunus K, itfaiyeye ait vinçle bulunduğu yerden alındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yunus K, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Hafif ticari araç ise vinçle nehirden çıkarıldıktan sonra çekiciyle olay yerinden götürüldü.

