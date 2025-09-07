Erzurum’da evin çatısı çöktü: 3 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Porsuk Mahallesi’nde bir evin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlgili Haber Erzurum'da katliam gibi kaza: Kafa kafaya çarpıştılar, can pazarı yaşandı!

Çöken çatının altında kalan 5 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Pasinler ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.