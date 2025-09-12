Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan araçta can pazarı: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

U.C.K'nin kullandığı 25 ADL 318 plakalı hafif ticari araç, Farabi Bulvarı Erzurum Teknik Üniversitesi'nin piknik alanına girişinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve ardından aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride düştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmayla araçta sıkışan U.C.K, H.K. ve E.K’yi bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan incelemede E.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan U.C.K. ve H.K, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet Başsavıcısı Adem Aydemir olay yerine gelerek inceleme yaptı, ekiplerden bilgi aldı.