Erzurum'da bir iş yeri kurşunlandı!

Erzurum'da bir iş yeri kurşunlandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir iş yeri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Kurşunlardan bazıları iş yerinin üst katındaki evin penceresine de isabet etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçenin Adnan Menderes Mahallesi Çat Yolu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önüne gelen kişi ya da kişiler, iş yerinin camlarına ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da bir iş yeri kurşunlandı! - 1. Resim

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede, kurşunların iş yerine ve iş yerinin üst katındaki bir evin penceresine isabet ettiğini belirledi. Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

