Erzurum'da bir iş yeri kurşunlandı!

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçenin Adnan Menderes Mahallesi Çat Yolu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önüne gelen kişi ya da kişiler, iş yerinin camlarına ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede, kurşunların iş yerine ve iş yerinin üst katındaki bir evin penceresine isabet ettiğini belirledi. Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.