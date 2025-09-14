Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kapatılan Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı! 100 bine yakın tarihi eser depolarda

Kapatılan Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı! 100 bine yakın tarihi eser depolarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kapatılan Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı! 100 bine yakın tarihi eser depolarda
Deprem, Tarihi Eser, Yıkım, Depo, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

100 bine yakın eserin bulunduğu Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı. Tarihi eserler güvenli bir şekilde oluşturulan depolara taşınırken, yeni müze binasının 2 kat daha büyüyeceği ifade edildi.

Yapılan deprem analizlerinde bina riskli bulunarak 16 Temmuz 2025 itibariyle kapılarını ziyaretçilere kapatan Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı.

Kapatılan Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı! 100 bine yakın tarihi eser depolarda - 1. Resim

Yeni müze projesi kapsamında 100 bine yakın tarihi eserin güvenli bir şekilde paketlenerek oluşturulan depolara taşınmasının ardından dün akşam saatlerinde ekipler tarafından yıkıldı. 

İlk olarak müze yerleşkesi içerisindeki depo ve lojman olarak kullanılan alanlar iş makineleri hafriyat yığını haline getirildi.

Kapatılan Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı! 100 bine yakın tarihi eser depolarda - 2. Resim

YENİ ANTALYA ARKEOLOJİ MÜZESİ

Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yerine yapılacak yeni müze 19 bin 500 metrekare kapalı alan ve 22 bin 677 metrekare açık alan ile mevcut yapının yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaşacak.

Sergi salonlarında yüzde 160'ın üzerinde artış sağlanarak depolarda bekleyen eserler de ziyaretçilerle buluşturulacak.

Yeni müze projesi ile depolama kapasitesi de üç katına çıkarılarak koleksiyonların modern ve güvenli şartlarda korunması sağlanacak.

Öte yandan yaklaşık 60 gündür müzenin yıkımına karşı mücadele eden aralarında akademisyenlerinde bulunduğu bir grup yıkımın başladığını haber alarak Antalya Arkeoloji Müzesi'ne geldi.

Kapatılan Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı! 100 bine yakın tarihi eser depolarda - 3. Resim

Kapatılan Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı! 100 bine yakın tarihi eser depolarda - 4. Resim

Kapatılan Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı! 100 bine yakın tarihi eser depolarda - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tonlarca ürün var, kime ait belli değil! Gören şaşkına döndü, evine götüren götüreneSANCAR SİDA'dan tam isabet! Savunma sanayinde göğüs kabartan başarı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin geleceğini etkileyecek çağrı! Bakan Kacır paylaştı - GündemTürkiye'nin geleceğini etkileyecek çağrı!SANCAR SİDA'dan tam isabet! Savunma sanayinde göğüs kabartan başarı - GündemSANCAR SİDA'dan tam isabet!Ne evinde ne de ofisinde! Kılıçdaroğlu'nun şaşırtan 15 Eylül planı ortaya çıktı - GündemKılıçdaroğlu'ndan şaşırtan '15 Eylül' planıGürsel Tekin'den Özgür Özel'e sert sözler: Hakkımı hepsine haram ediyorum - GündemÖzgür Özel'in sözlerine sert cevap verdiKırmızı bültenle aranan 6 şüpheli Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya: Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız - Gündem"Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız"Bir telefonla başladı, hayatları karardı! Bir haftada 6 milyon TL'leri buhar oldu - GündemTeklife direnemedi, 6 milyon TL kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...