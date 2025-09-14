Kapatılan Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı! 100 bine yakın tarihi eser depolarda

Yapılan deprem analizlerinde bina riskli bulunarak 16 Temmuz 2025 itibariyle kapılarını ziyaretçilere kapatan Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı.

Yeni müze projesi kapsamında 100 bine yakın tarihi eserin güvenli bir şekilde paketlenerek oluşturulan depolara taşınmasının ardından dün akşam saatlerinde ekipler tarafından yıkıldı.

İlk olarak müze yerleşkesi içerisindeki depo ve lojman olarak kullanılan alanlar iş makineleri hafriyat yığını haline getirildi.

YENİ ANTALYA ARKEOLOJİ MÜZESİ

Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yerine yapılacak yeni müze 19 bin 500 metrekare kapalı alan ve 22 bin 677 metrekare açık alan ile mevcut yapının yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaşacak.

Sergi salonlarında yüzde 160'ın üzerinde artış sağlanarak depolarda bekleyen eserler de ziyaretçilerle buluşturulacak.

Yeni müze projesi ile depolama kapasitesi de üç katına çıkarılarak koleksiyonların modern ve güvenli şartlarda korunması sağlanacak.

Öte yandan yaklaşık 60 gündür müzenin yıkımına karşı mücadele eden aralarında akademisyenlerinde bulunduğu bir grup yıkımın başladığını haber alarak Antalya Arkeoloji Müzesi'ne geldi.