Haberler > Haberler > Çarpıntı 2. bölüm ne zaman, bu hafta var mı yok mu? Yayın tarihi gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerini Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert'in paylaştığı Çarpıntı dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Kalp yetmezliği rahatsızlığı yaşayan genç bir kızın yaşadığı zorlukları duygusal bir dille işleyen dizide farklı statüdeki iki ailenin yoları kesişir. "Çarpıntı 2. bölüm ne zaman, bu hafta var mı?" sorusu, izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte tüm ayrıntılar...

Star TV ekranlarında yayınlanan Çarpıntı'nın yeni bölümü ertelendi. Dizinin 2. bölümünün 14 Eylül Pazar akşamı yayınlanması bekleniyordu. Ancak A Milli Basketbol Takımı'nın Eurobasket finali nedeniyle yayın tarihi değişti.

OGM Pictures yapımı Çarpıntı dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin oturuyor. Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice ise senaryo grubu tarafından kaleme alınıyor.

"Çarpıntı'nın 2. bölümü ne zaman, bu hafta var mı" sorusu şimdiden merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

ÇARPINTI 2. BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Çarpıntı dizisinin ikinci (yeni) bölümü 21 Eylül Pazar akşamı Star TV'de ekrana gelecek. 

ÇARPINTI BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Çarpıntı dizisi Eurobasket'te Türkiye-Almanya final maçının yayın saatine denk geldiği için bir hafta ertelendi. 12 Dev Adam'ın final maçı olması sebebiyle dizinin yayın tarihi farklı bir güne geçti.

Çarpıntı dizisi bu hafta vardır. Dizi 2.bölümüyle 21 Eylül Pazar saat 20:00'de Star TV'de izleyici karşısına çıkacak. 

Çarpıntı dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

