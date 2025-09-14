Çarpıntı dizisi Emre kimdir, Gürberk Polat kaç yaşında, nereli? Oynadığı dizi ve filmler merak konusu!

Çarpıntı dizisi Emre kimdir, Gürberk Polat kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Dizide Aslı’nın hayatındaki önemli karakterlerden biri olan Emre’yi canlandıran Gürberk Polat, etkileyici oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ÇARPINTI DİZİSİ EMRE KİMDİR?

Star TV’nin yeni projelerinden Çarpıntı dizisi oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Dizide “Emre” karakterini canlandıran Gürberk Polat’ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Emre, dizide Aslı’nın erkek arkadaşı olarak hikâyenin kilit noktalarından birini oluşturuyor.

GÜRBERK POLAT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gürberk Polat, 2 Nisan 1997 tarihinde Eskişehir’de doğdu. 2025 yılı itibarıyla 28 yaşında olan oyuncu kısa sürede televizyon dünyasında dikkat çekmeyi başardı.

Polat, çocukluğunu ve eğitim yıllarını Eskişehir’de geçirdi.

GÜRBERK POLAT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Gürberk Polat, oyunculuk kariyerine 2018 yılında katıldığı “Geleceğin Starı” yarışmasında birinci olarak başladı. Yarışma sonrası aldığı eğitimlerle yeteneğini geliştiren Polat, kısa süre içinde televizyon projelerinde rol almaya başladı.

İlk ekran deneyimi Benim Tatlı Yalanım dizisi ile gerçekleşen Gürberk Polat, sonrasında Babil, Kırmızı Kamyon, Yan Oda, Mahkum, Maviye Sürgün, Modern Kadın, Kırk Yalan, Ben Bir Denizim ve Kimya gibi yapımlarda yer aldı.