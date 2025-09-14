Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çarpıntı dizisi Aslı kimdir, gerçek adı ne? Lizge Cömert'in hayatı ve biyografisi

Çarpıntı dizisi Aslı kimdir, gerçek adı ne? Lizge Cömert’in hayatı ve biyografisi

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından Çarpıntı dizisi, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicinin karşısına çıktı. Dizide "Aslı" karakterini canlandıran genç oyuncu Lizge Cömert sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Lizge Cömert kimdir, kaç yaşında merak ediliyor.

Televizyon ekranlarının yeni projelerinden Çarpıntı dizisi oyuncu kadrosuyla merak konusu oldu. Dizide “Aslı” karakterini canlandıracak olan genç oyuncu Lizge Cömert, kısa sürede adını duyurmayı başaran isimlerden biri. Peki, Çarpıntı dizisi Aslı kimdir, gerçek adı ne, Lizge Cömert kaç yaşında, nereli?

Çarpıntı dizisi Aslı kimdir, gerçek adı ne? Lizge Cömert’in hayatı ve biyografisi - 1. Resim

ÇARPINTI DİZİSİ ASLI KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Yeni sezonda izleyiciyle buluşan Çarpıntı dizisi, konusuyla ve oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide “Aslı” karakterini genç oyuncu Lizge Cömert canlandırıyor. Aslı, kalp nakli bekleyen ve yapay kalp destek cihazıyla yaşayan bir genç kız olarak ekranlara geldi.

Kalp naklinin ardından iki farklı aileyi bir araya getiren dramatik hikaye, Cömert’in dikkat çeken oyunculuğu ile izleyiciyle buluştu. Kerem Bürsin’in Aras karakteriyle başrolü paylaşacak olan Lizge Cömert dikkat çeken rolüyle kariyerinde yeni bir adım atıyor.

Çarpıntı dizisi Aslı kimdir, gerçek adı ne? Lizge Cömert’in hayatı ve biyografisi - 2. Resim

LİZGE CÖMERT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Genç oyuncu Lizge Cömert, 1999 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını İzmir’de geçiren Cömert, ilkokul eğitimini burada tamamladı. Sanata olan ilgisi ortaokul yıllarında başladı ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle tiyatroya adım attı. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Üniversite eğitimini ise İstanbul’da sürdüren Cömert, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisidir.

Cömert’in televizyon kariyeri 2021 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi ile başladı. Burada canlandırdığı “Süsen” karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyuncunun anne ve babasının ise Tuncelili olduğu biliniyor.

