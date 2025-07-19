Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Çarpıntı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Kerem Bürsin kadroda!

Çarpıntı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Kerem Bürsin kadroda!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çarpıntı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Kerem Bürsin kadroda!
Dizi, Kanal D, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Star TV'nin yeni sezonda merakla beklenen dizisi Çarpıntı, kalp yetmezliğiyle mücadele eden Aslı'nın hikayesini ekranlara taşıyor. Kerem Bürsin ve Lizge Cömert kadrosunda yer aldığı Çarpıntı dizisi konusu ve oyuncuları merak edildi.

OGM Pictures yapımı Çarpıntı dizisi, yeni sezonda ekrana gelecek. Kalp nakli bekleyen genç bir kızın hayat mücadelesini anlatan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. 

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, apay kalp destek cihazıyla hayata tutunan genç bir kız Aslı'nın hikayesine odaklanıyor. Babasız büyüyen ve yoksul bir ailesi olan ve kahve zincirinde çalışan Aslı'nın kalp yetmezliğiyle mücadelesi dizinin merkezinde yer alıyor.

İki farklı dünyadan gelen anneler Hülya (Deniz Çakır) ve Tülin (Sibel Taşçıoğlu) karşılaşması diziye duygusal bir yoğunluk katarken aile bağları, fedakarlık ve dayanışma temaları izleyiciyi derinden etkilemeyi hedefliyor.

Dizinin senaryosu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice tarafından kaleme alındı. 

Çarpıntı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Kerem Bürsin kadroda! - 1. Resim

ÇARPINTI DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu yer alıyor. Kerem Bürsin Aslı'nın hayatına girecek Aras'ı canlandırırken Lizge Cömert kalp hastası Aslı rolüyle ekranda yer alacak. Deniz Çakır üç çocuğunu babasız büyüten fedakar anne Hülya Güneş'i, Sibel Taşçıoğlu ise varlıklı bir ailenin dul gelini Tülin Alkan'ı oynayacak. 

Deniz Çakır, katıldığı bir programda karakteri için "ters köşe bir karakter" yorumu yapmıştı. 

Çarpıntı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Kerem Bürsin kadroda! - 2. Resim

ÇARPINTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizide ayrıca Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Şerif Sezer, Gürberk Polat, Pınar Çağlar Gençtürk, Okan Cabalar, Ceren Taşçı, Reşit Berker Enhoş, Ogün Kaptanoğlu, Şevval Kaya ve Asya Kasap gibi başarılı oyuncular da eşlik ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'yi hedef gösterdiler! Suriye'de Dürzilere saldırıldığı iddiasına jet yalanlamaÖn otopsi raporu dehşeti bir kez daha ortaya koydu! Katil Cemil Koç, Ayşe Tokyaz'a işkence etmiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ek puanlı yerleştirme nedir? YKS tercihlerinde ek puanlı yerleştirmenin anlamı - HaberlerEk puanlı yerleştirme nedir? YKS tercihlerinde ek puanlı yerleştirmenin anlamıMerkez Bankası faiz kararı ne zaman? Gözler PPK toplantısında! - HaberlerMerkez Bankası faiz kararı ne zaman? Gözler PPK toplantısında!UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? Gözler Jhon Duran’da! - HaberlerUD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? Gözler Jhon Duran’da!Çarpıntı dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerÇarpıntı dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?Osimhen İstanbul'a ne zaman gelecek? Transferde son gelişmeler takip ediliyor - HaberlerOsimhen İstanbul'a ne zaman gelecek? Transferde son gelişmeler takip ediliyorLGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi duyurdu! - HaberlerLGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi duyurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...