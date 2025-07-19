Çarpıntı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Kerem Bürsin kadroda!

Star TV'nin yeni sezonda merakla beklenen dizisi Çarpıntı, kalp yetmezliğiyle mücadele eden Aslı'nın hikayesini ekranlara taşıyor. Kerem Bürsin ve Lizge Cömert kadrosunda yer aldığı Çarpıntı dizisi konusu ve oyuncuları merak edildi.

OGM Pictures yapımı Çarpıntı dizisi, yeni sezonda ekrana gelecek. Kalp nakli bekleyen genç bir kızın hayat mücadelesini anlatan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi.

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, apay kalp destek cihazıyla hayata tutunan genç bir kız Aslı'nın hikayesine odaklanıyor. Babasız büyüyen ve yoksul bir ailesi olan ve kahve zincirinde çalışan Aslı'nın kalp yetmezliğiyle mücadelesi dizinin merkezinde yer alıyor.

İki farklı dünyadan gelen anneler Hülya (Deniz Çakır) ve Tülin (Sibel Taşçıoğlu) karşılaşması diziye duygusal bir yoğunluk katarken aile bağları, fedakarlık ve dayanışma temaları izleyiciyi derinden etkilemeyi hedefliyor.

Dizinin senaryosu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice tarafından kaleme alındı.

ÇARPINTI DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu yer alıyor. Kerem Bürsin Aslı'nın hayatına girecek Aras'ı canlandırırken Lizge Cömert kalp hastası Aslı rolüyle ekranda yer alacak. Deniz Çakır üç çocuğunu babasız büyüten fedakar anne Hülya Güneş'i, Sibel Taşçıoğlu ise varlıklı bir ailenin dul gelini Tülin Alkan'ı oynayacak.

Deniz Çakır, katıldığı bir programda karakteri için "ters köşe bir karakter" yorumu yapmıştı.

ÇARPINTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizide ayrıca Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Şerif Sezer, Gürberk Polat, Pınar Çağlar Gençtürk, Okan Cabalar, Ceren Taşçı, Reşit Berker Enhoş, Ogün Kaptanoğlu, Şevval Kaya ve Asya Kasap gibi başarılı oyuncular da eşlik ediyor.