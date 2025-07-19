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Çarpıntı dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çarpıntı dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?
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Yeni sezonunun iddialı yapımlarından Çarpıntı, kalp yetmezliği ile mücadele eden bir genç kızın hikayesini ve iki farklı ailenin kesişen hayatlarını konu alıyor. Çarpıntı dizisi başlama tarihi ve yayınlanacağı kanal araştırılıyor.

2025-2026 yayın dönemi için merakla beklenen dizisi Çarpıntı OGM Pictures'ın imzasını taşıyan hikayesiyle ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Çarpıntı dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak merak edildi. 

ÇARPINTI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çarpıntı dizisinin yayın tarihi, televizyon izleyicileri arasında büyük bir konusu haline geldi. Star TV ve OGM Pictures'ın resmi açıklamalarına göre ilk bölümü Eylül 2025'te ekranlara gelecek. Ancak kesin gün tarihi henüz duyurulmadı. 

18 Temmuz 2025'te Star TV'nin resmi hesabından paylaşılan okuma provasından ilk kareler paylaşıldı. Çekimlerinin ise önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. 

Çarpıntı dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? - 1. Resim

ÇARPINTI DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çarpıntı, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanalın 2025-2026 sezonundaki en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in yer aldığı dizinin yeni sezonda ekrana gelmesi bekleniyor. 

Çarpıntı dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? - 2. Resim

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU

Kalp yetmezliği ile mücadele eden genç bir kız olan Aslı'nın hikayesi merkeze alınıyor. İki farklı sosyal çevreden gelen ailenin trajik bir olayla kesişen hayatını konu alıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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