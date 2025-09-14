Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Çarpıntı dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? 14 Eylül’de ekranlara gelmedi!

Çarpıntı dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? 14 Eylül’de ekranlara gelmedi!

- Güncelleme:
Çarpıntı dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman belli oldu! Her Pazar akşamı ekranlara gelen Çarpıntı dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek. Nedeni ise dizinin resmi X hesabı üzerinden duyuruldu.

Çarpıntı dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak netlik kazandı. Dizinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden duruma ilişkin açıklama yapıldı.

ÇARPINTI DİZİSİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Star TV’nin yeni dizisi Çarpıntı, 14 Eylül Pazar akşamı ekranlarda yer almadı. Dizinin yayın akışından kaldırılma nedeni ise Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın final karşılaşması.

12 Dev Adam’ın tarihi maçı sebebiyle kanal, dizinin yeni bölümünü erteleme kararı aldı.

ÇARPINTI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çarpıntı’nın merakla beklenen 2. bölümü, bu hafta yayınlanmayacak. Yapımcı şirket ve kanal tarafından yapılan duyuruda, dizinin 2. bölümünün önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

ÇARPINTI 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Çarpıntı dizisinin 2. bölümü 21 Eylül Pazar akşamı Star TV ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler, heyecanla beklenen yeni bölümü öğrenmek için bir hafta daha bekleyecek.

BU AKŞAM ÇARPINTI DİZİSİ YOK MU?

14 Eylül Pazar akşamı Çarpıntı dizisinin yeni bölümü yerine ilk bölüm tekrar yayını ekranlara gelecek. Dizinin ilk bölümü saat 20.00’de Star TV izleyicileriyle buluşacak.

