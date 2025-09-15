Cedi Osman nerede oynuyor, kaç yaşında, eşi kim? Milli yıldız günün en çok konuşulan ismi oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek turnuvayı ikinci tamamladı. EuroBasket 2025'te tüm oyuncularımız performansları ile göz doldurdu. Şu sıralar internette Cedi Osman araştırılıyor. Peki Cedi Osman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, nerede oynuyor, eşi kim? İşte Cedi Osman ile ilgili merak edilenler...

CEDİ OSMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Cedi Osman 8 Nisan 1995'te Makedonya'da dünyaya geldi. Babası Türk, annesi Boşnaktır. Ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine göç etti. 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt oldu. Burada oynarken, Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi. Daha sonra Türk vatandaşlığına geçti.

CEDİ OSMAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Cedi Osman evlidir. Eşi ise tanıdık bir simadır. Cedi Osman 2022 yılında oyuncu Ebru Şahin ile dünya evine girdi. Çiftin bir erkek çocuğu var.

CEDİ OSMAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Cedi Osman 2024 yılında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile anlaştı. Şuan da orada forma giymekte aynı zamanda Milli Takım'da oynamaktadır.