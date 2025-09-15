Sumud Filosu nerede, kaç gemi var?

Küresel Sumud Filosu, 44'ten fazla ülkeden yüzlerce aktivistin katılımıyla Gazze'ye doğru deniz yolculuğuna başladı. Ablukayı delmek ve bölgeye acil yardım getirmek için organize edilen Sumud Filosunda son gelişmeler yakından takip ediliyor.

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Küresel Sumud Filosu, ilk olarak İspanya'nın Barselona limanında 31 Ağustos 2025'te yola çıkarak Tunus'un Sidi Busaid, Gammart ve Binzert limanlarında bir araya geldi. Hava koşulları ve lojistik gecikmeler nedeniyle hareketi birkaç kez ertelenen filo, 14 Eylül 2025'te Tunus açıklarından Gazze yönüne doğru ilerlemeye başladı. Akdeniz'in doğu kesimlerinde birleşerek rotalarını doğuya çevirdi. Bazı tekneler İtalya'nın Sicilya adasından katılım sağladı.

Filo şu anda uluslararası sularda, Gazze kıyılarına 1.500-2.000 kilometre mesafede seyrediyor ancak tam konumu güvenlik nedeniyle gizli tutuluyor.

SUMUD FİLOSU'NDA KAÇ GEMİ VAR?

Sumud Filosu başlangıçta İspanya'dan 22 tekne ile yola çıktı. Tunus'tan 23 gemiyle desteklendi ve toplam gemi sayısı 45'e yükseldi. Son günlerde ise İtalya'dan 18, Yunanistan'dan 2 ve diğer ülkelerden de ek katılımlarla filodaki gemi sayısının 50-60 arasında olduğu tahmin ediliyor. Filoda yaklaşık 600 aktivist olduğu belirtiliyor.