Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sumud Filosu nerede, kaç gemi var?

Sumud Filosu nerede, kaç gemi var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sumud Filosu nerede, kaç gemi var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla kurulan Küresel Sumud Filosu, Tunus ve Akdeniz'deki çeşitli limanlardan denize açılarak yola çıktı. Çok sayıda gemi açık denizde birleşerek Gazze'ye doğru ilerliyor. Sumud Filosu son durum, filodaki gemi sayısı gündeme taşındı.

Küresel Sumud Filosu, 44'ten fazla ülkeden yüzlerce aktivistin katılımıyla Gazze'ye doğru deniz yolculuğuna başladı. Ablukayı delmek ve bölgeye acil yardım getirmek için organize edilen Sumud Filosunda son gelişmeler yakından takip ediliyor.

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Küresel Sumud Filosu, ilk olarak İspanya'nın Barselona limanında 31 Ağustos 2025'te yola çıkarak Tunus'un Sidi Busaid, Gammart ve Binzert limanlarında bir araya geldi. Hava koşulları ve lojistik gecikmeler nedeniyle hareketi birkaç kez ertelenen filo, 14 Eylül 2025'te Tunus açıklarından Gazze yönüne doğru ilerlemeye başladı. Akdeniz'in doğu kesimlerinde birleşerek rotalarını doğuya çevirdi. Bazı tekneler İtalya'nın Sicilya adasından katılım sağladı. 

Filo şu anda uluslararası sularda, Gazze kıyılarına 1.500-2.000 kilometre mesafede seyrediyor ancak tam konumu güvenlik nedeniyle gizli tutuluyor. 

Sumud Filosu nerede, kaç gemi var? - 1. Resim

SUMUD FİLOSU'NDA KAÇ GEMİ VAR?

Sumud Filosu başlangıçta İspanya'dan 22 tekne ile yola çıktı. Tunus'tan 23 gemiyle desteklendi ve toplam gemi sayısı 45'e yükseldi. Son günlerde ise İtalya'dan 18, Yunanistan'dan 2 ve diğer ülkelerden de ek katılımlarla filodaki gemi sayısının 50-60 arasında olduğu tahmin ediliyor. Filoda yaklaşık 600 aktivist olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kafe çalışanlarıyla gençler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KPSS ne zaman açıklanacak? Sınav sonuç tarihi bekleniyor - HaberlerKPSS ne zaman açıklanacak? Sınav sonuç tarihi bekleniyorTürkiye - Libya voleybol maçı kaç kaç bitti? Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptık... - HaberlerTürkiye - Libya voleybol maçı kaç kaç bitti? Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptık...Erzurumspor – Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede izlenir? - HaberlerErzurumspor – Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede izlenir?Batman'da ne oldu, öldürülen ailenin kimliği belli oldu mu? Son dakika Batman haberi - HaberlerBatman'da ne oldu, öldürülen ailenin kimliği belli oldu mu? Son dakika Batman haberiBir sonraki Avrupa Şampiyonası ne zaman, Avrupa Basketbol Şampiyonası kaç yılda bir yapılır? Türkiye EuroBasket 2025 ikincisi oldu! - HaberlerBir sonraki Avrupa Şampiyonası ne zaman, Avrupa Basketbol Şampiyonası kaç yılda bir yapılır? Türkiye EuroBasket 2025 ikincisi oldu!Dünya Basketbol Şampiyonası ne zaman? FIBA 2027 Dünya Kupası ilk tur maç tarihleri belli oldu! - HaberlerDünya Basketbol Şampiyonası ne zaman? FIBA 2027 Dünya Kupası ilk tur maç tarihleri belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...