Bir sonraki Avrupa Şampiyonası ne zaman, Avrupa Basketbol Şampiyonası kaç yılda bir yapılır? Türkiye EuroBasket 2025 ikincisi oldu!

Bir sonraki Avrupa Şampiyonası ne zaman, Avrupa Basketbol Şampiyonası kaç yılda bir yapılır? Türkiye EuroBasket 2025 ikincisi oldu!

- Güncelleme:
Bir sonraki Avrupa Şampiyonası ne zaman, Avrupa Basketbol Şampiyonası kaç yılda bir yapılır merak ediliyor. Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te tarihi bir başarıya imza attı. Finalde Almanya’ya 88-83 mağlup olan milliler, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Böylece Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda tarihinde ikinci kez ikincilik elde etti.

Bir sonraki Avrupa Şampiyonası ne zaman, Avrupa Basketbol Şampiyonası kaç yılda bir yapılır sorgulanıyor. Son olarak 2025 yılında Polonya, Finlandiya, Letonya ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen EuroBasket’te, Türkiye finalde Almanya’ya kaybederek ikinci oldu. Tarihinde ikinci kez gümüş madalya kazanan A Milli Takım, büyük bir başarıya imza attı. 

Bir sonraki Avrupa Şampiyonası ne zaman, Avrupa Basketbol Şampiyonası kaç yılda bir yapılır? Türkiye EuroBasket 2025 ikincisi oldu! - 1. Resim

BİR SONRAKİ AVRUPA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın bir sonraki turnuvası EuroBasket 2029 olacak.

FIBA Avrupa tarafından düzenlenecek olan organizasyon, 2029 yazında gerçekleştirilecek ve Estonya, Yunanistan, Slovenya ve İspanya’nın ev sahipliğinde oynanacak. Turnuvada 24 takım mücadele edecek.

Bir sonraki Avrupa Şampiyonası ne zaman, Avrupa Basketbol Şampiyonası kaç yılda bir yapılır? Türkiye EuroBasket 2025 ikincisi oldu! - 2. Resim

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

EuroBasket 1935 yılından itibaren düzenlenmeye başladı ve 2017 yılına kadar her iki yılda bir oynandı. 2017’den sonra alınan kararla Avrupa Basketbol Şampiyonası dört yılda bir yapılmaya başlandı. Avrupa Basketbol Şampiyonası, aynı zamanda Olimpiyat Oyunları ve FIBA Basketbol Dünya Kupası için bir ön eleme turnuvası olarak oynanıyor.

Bir sonraki Avrupa Şampiyonası ne zaman, Avrupa Basketbol Şampiyonası kaç yılda bir yapılır? Türkiye EuroBasket 2025 ikincisi oldu! - 3. Resim

TÜRKİYE EUROBASKET 2025 İKİNCİSİ OLDU!

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te tarihi bir başarı elde etti. Finalde Almanya’ya 88-83 mağlup olan Türkiye, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı. Millilerimiz EuroBasket tarihinde ikinci kez gümüş madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı!

