Dünya Basketbol Şampiyonası ne zaman? FIBA 2027 Dünya Kupası ilk tur maç tarihleri belli oldu!

Dünya Basketbol Şampiyonası ne zaman yapılacak netlik kazandı. Ay-yıldızlılarımız ise 4. torbadan çekilen kura ile C Grubu’nda yer aldı. Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek ve ön eleme turundan gelecek takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile karşılaşacak.

DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

Basketbol dünyası 2027 yılında Katar’da düzenlenecek FIBA Dünya Kupası için hazırlıklara başladı. Turnuva 27 Ağustos ile 12 Eylül 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Erkek milli takımlar FIBA 2027'de uluslararası arenada kıyasıya mücadele edecek.

Organizasyonun eleme turlarının kura çekimi Katar’ın başkenti Doha’da yapıldı ve Türkiye A Milli Basketbol Takımı da C Grubu’nda yerini aldı. Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan, Bosna Hersek ve ön eleme turundan gelecek ekiplerden biriyle karşı karşıya gelecek.

FIBA 2027 DÜNYA KUPASI İLK TUR MAÇ TARİHLERİ

27 Kasım 2025, Perşembe: Türkiye - Bosna Hersek

30 Kasım 2025, Pazar: A Ön Eleme Grubu İkincisi - Türkiye

27 Şubat 2026, Cuma: Sırbistan - Türkiye

2 Mart 2026, Pazartesi: Türkiye - Sırbistan

2 Temmuz 2026, Pazar: Bosna Hersek - Türkiye

5 Temmuz 2026, Çarşamba: Türkiye - A Ön Eleme Grubu İkincisi

DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASI NEREDE OYNANACAK?

FIBA 2027 Dünya Kupası’nın ev sahibi Katar oldu. Başkent Doha’daki Dünya Basketbol Şampiyonası için heyecanlı bekleyiş sürüyor!