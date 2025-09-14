Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ercan Osmani Türk mü, aslen nereli, kaç yaşında? Milli basketbolcunun oynadığı takım merak konusu

Ercan Osmani Türk mü, aslen nereli, kaç yaşında? Milli basketbolcunun oynadığı takım merak konusu

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ercan Osmani Türk mü, aslen nereli, kaç yaşında sorgulanmaya başladı. Türk basketbolunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Ercan Osmani, hem kulüp kariyeri hem de milli takım performansıyla gündemde yer almaya devam ediyor.

Ercan Osmani Türk mü, aslen nereli, kaç yaşında basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Profesyonel kariyerine 2014 yılında Bandırma Kırmızı ile başlayan Osmani Milli basketbol maçı performansı ile gündeme geldi.

ERCAN OSMANİ TÜRK MÜ, ASLEN NERELİ?

Profesyonel basketbolcu Ercan Osmani, aslen Arnavutluk’un Tropoje şehrine bağlı Bajram Curri kasabasında doğmuştur. Arnavut kökenli olan Ercan Osmani kariyerini Türkiye’de sürdürürken Türk vatandaşlığı sayesinde Türkiye A Milli Basketbol Takımı forması giymektedir.

ERCAN OSMANİ KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1998 doğumlu olan Osmani 27 yaşındadır. 2,13 metre boyunda ve 102 kilo ağırlığında olan oyuncu forvet ve pivot pozisyonlarında görev almaktadır.

ERCAN OSMANİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Basketbola Bandırma Kırmızı’da başlayan ve sırasıyla Bandırma, Beşiktaş ve Darüşşafaka formaları giyen Osmani, 2023 yılında Anadolu Efes ile sözleşme imzalamıştır.

Anadolu Efes’in hem Basketbol Süper Ligi hem de EuroLeague kadrosunda 24 numaralı formayla mücadele etmektedir. Ayrıca milli takımda da forma giyen Osmani, EuroBasket 2022’de de Türkiye’yi temsil etmiştir.

