Başakşehir maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması

Başakşehir maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Başakşehir maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş&#039;tan Salih Uçan açıklaması
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçında Salih Uçan’ın sakatlığıyla sarsıldı. MR sonuçları, oyuncunun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem olduğunu gösterdi. Tedavi süreci sağlık ekibi tarafından başlatıldı.

RAMS Başakşehir'le oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

