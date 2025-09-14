Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, soyunma odasındaki konuşmayı anlattı

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, soyunma odasındaki konuşmayı anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Vaclav Cerny, soyunma odasındaki konuşmayı anlattı
Futbol, Beşiktaş, Süper Lig, Başakşehir, Galibiyet, Soyunma Odası, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 yenen Beşiktaş'ta Çek futbolcu Vaclav Cerny, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 yenen Beşiktaş'ta Çek futbolcu Vaclav Cerny, önemli bir galibiyet aldıklarını ve hak edilen iki golle 3 puana uzandıklarını söyledi.

Cerny, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"ÇOK ANLAMLI, ÇOK GÜZEL OLDU"

Galibiyetin önemine değinen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, "En önemlisi bugün galip gelmemizdi. Sonuna kadar mücadele ettik. Hak ettiğimiz iki gole imza attık. Bu da takımın karakterini gösteriyor. Bugünden çok keyif aldım. Bunu bekliyordum, beklediğim gibi oldu. Daha fazlasını yaşamayı bekliyorum. Bugün asist de yaptım. Çok anlamlı, çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, soyunma odasındaki konuşmayı anlattı - 1. Resim

"HOCAMIZA EN İYİ ŞEKİLDE KARŞILIK VERMEK İSTİYORUM"

Siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle söz eden tecrübeli futbolcu, "Çok mutluyum. Hocamızın hakkımda söylediklerini biliyorum. Güzel sözleri için teşekkür ederim. Buraya gelip iyi şeyler yapmadıkça bu sözlerin bir önemi yok. İyi ve önemli bir oyuncu olarak hocamıza en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum. Taraftarımız gerçekten harika. Türkiye'de daha önce maçlar oynadım. Uzun yıllar daha fazlasını görmek için sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Takıma katkı sağlamak istediğinin altını çizen Cerny, "Esas pozisyonum sağ kanat. İşe yarayan ön alandaki tüm pozisyonlarda oynamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Sağ kanat, 10 numara, 8 numara, sol kanat pozisyonları fark etmiyor." diye konuştu.

"SABIRLI OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ KONUŞTUK"

Devre arasında soyunma odasındaki konuşmalara da değinen Vaclav Cerny, "Gol atmamız ve rakibi açmamız gerektiği hakkında konuştuk. Bunu yaparken sabırlı olmamız gerektiğini, topu döndürmemiz gerektiğini de konuştuk. Alanlar bulmamız gerektiğini konuştuk. Futbolda da bazen bu anlamda şansınızı zorlamanız ve sabırlı olmanız gerekiyor. Alanların açılması gerekiyor. Bugün bunu iki kere yaptık. Bugün için yeterli oldu. Bugün kazanmak önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Madrid'de patlama! Çok sayıda yaralı varKavşakta 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Niğde'de 7 bin 500 kişilik modern stat hizmete girdi - SporNiğde'de 7 bin 500 kişilik modern stat hizmete girdiBayern Münih bildiğiniz gibi: Hamburg'a gol yağdırdı - SporBayern Münih bildiğiniz gibi: Hamburg'a gol yağdırdıAlanyaspor, Konya'da 2 golle kazandı - SporAlanyaspor, Konya'da 2 golle kazandıFenerbahçe'de Ali Koç'tan olay açıklama: Hakemin casinoda fotoğrafları var! - SporAli Koç'tan olay hakem açıklamasıSergen Yalçın'dan galibiyet sonrası itiraf: Kolay değil - SporYalçın'dan galibiyet sonrası itiraf: Kolay değilCengiz Ünder kariyerinde bir ilki başardı: Gözlerim doldu, çok özlemişim - SporCengiz Ünder kariyerinde bir ilki başardı
Sonraki Haber Yükleniyor...