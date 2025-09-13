Cengiz Ünder kariyerinde bir ilki başardı: Gözlerim doldu, çok özlemişim

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yeni transfer Cengiz Ünder, hem galibiyet golünü attı hem bir ilki başardı.

İlgili Haber Cengiz Ünder siftah yaptı, Beşiktaş 3 puanı kaptı! Maçta 3 gol ve 2 kırmızı kart

"BİR AYDA YILDIZ YAPARIM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "Bir ayda yıldız yaparım" dediği Cengiz Ünder, siyah beyazlılardaki kariyerine golle başladı.

Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 73. dakikada Rafa Silva yerine oyuna dahil oldu.

⚽️ Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in galibiyeti getiren golü.pic.twitter.com/bywnnPqcKV — Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) September 13, 2025

KARTAL'DA GOLLE BAŞLADI

Mücadelenin 90+1. dakikasında attığı kafa gollüyle Beşiktaş'ı Başakşehir karşısında 2-1 öne geçiren Cengiz Ünder, yeni takımında golle merhaba dedi.

KARİYERİNDE BİR İLK

Başakşehir karşısında Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Cengiz Ünder, Süper Lig kariyerinde ilk kez oyuna sonradan dahil olduğu bir maçta ağları havalandırdı.

"GÖZLERİ DOLDU, ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Karşılaşmanın ardından duygusal bir konuşma yapan Cengiz Ünder, "Hafta başından beri çok heyecanlıydım. Bu maçı bekliyordum. Bu heyecanı çok özledim. Gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu duyguyu çok özlemişim. Sergen Hoca'nın, başkanımızın, bu kulübün bana güvenini biliyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Ben de kendime yakışan futbolu oynayıp Beşiktaş formasıyla en iyi futbolumu oynamak istiyorum. Çok şükür. Sergen Hoca ile gelmeden önce de menajerlerim aracılığıyla görüştüm. Geldiğim ilk gün konuştu. Ne istediğini bana çok net anlattı. Sahada uygulamaya çalıştım. Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı, rahat olmamı söyledi. Sergen Hoca bana güveniyor. Ben de çok iyi hissediyorum. Günden güne performansım artacaktır. Önemli olan oynamam. Beşiktaş formasıyla ilk maçımda gol attım. Çok özel bir duygu. Çok mutluyum." dedi.

"LİGİN YILDIZI YAPARIM"

Yorumculuk döneminde yaptığı açıklamada, Cengiz Ünder'i ligin yıldızı yapabileceğini söyleyen Sergen Yalçın, "Ver Cengiz'i bana, ligin yıldızı yapayım yine, 1 aydan uzun da sürmez. Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da öyle yaparım hiç merak etme. Bu oyuncuları kullanmayı bileceksin. Bu oyuncular birazcık antrenör istiyor. Ben Ozan'la her gün 2-3 saat muhabbet ediyordum. Bir dönem geliyor bazı oyuncular futboldan kopmuş oluyor, onu tekrar futbolun içine çekmen için onunla çok ciddi ilgilenmen gerekiyor. Teknik direktörün işin bu. Sen eline gelen oyuncudan maksimum performansı almak zorundasın" ifadelerini kullanmıştı.