Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Cedi Osman aslen nereli, çocuğu var mı?

Cedi Osman aslen nereli, çocuğu var mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cedi Osman aslen nereli, çocuğu var mı?
Cedi Osman, Basketbol, NBA, EuroLeague, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EuroBasket'te milli takım kaptanı olarak adından söz ettiren Cedi Osman, hem aslen nereli olduğu hem de özel hayatıyla sıkça merak ediliyor. Doğum yeri, milli takım kariyeri merak ediliyor. Özellikle son günlerde sosyal medyada 'Cedi Osman'ın çocuğu var mı' konusu gündem oldu. İşte, yıldız basketbolcunun hayatına dair merak edilenler...

30 yaşındaki Cedi Osman, Ohri’den (Ohrid) başlayıp NBA ve EuroLeague’e uzanan kariyeriyle Türk basketbolunun yakından takip edilen isimlerinden biri. Peki, Cedi Osman aslen nereli, çocuğu var mı?

CEDİ OSMAN ASLEN NERELİ?

Cedi Osman, 8 Nisan 1995’te Kuzey Makedonya’nın Ohri (Ohrid) kentinde doğdu. Babası Türk, annesi Boşnak kökenli olan Osman, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında Balkanlar’da basketbolla tanıştıktan sonra Türkiye’ye gelerek altyapıda gelişimini sürdürdü. 

Türk vatandaşlığını geçmesinin ardından Türkiye A Milli Takımı’nı tercih etti. 2014’ten bu yana ay-yıldızlı formayla büyük turnuvalarda yer alıyor. 

Cedi Osman aslen nereli, çocuğu var mı? - 1. Resim

CEDİ OSMAN ÇOCUĞU VAR MI?

Cedi Osman, eşi Ebru Şahin’le 2022 yılında evlendi. Son günlerde sosyal medyada çocuğu olup olmadığı sorgulanırken  çiftin çocukları bulunmuyor. 

Cedi Osman aslen nereli, çocuğu var mı? - 2. Resim

CEDİ OSMAN HAYATI VE KARİYERİ

Osman 2011’de profesyonel basketbol kariyerine başladı. Anadolu Efes/Pertevniyal döneminin ardından 2015 NBA Draftı’nda 31. sıradan seçildi.

2017-2023 arasında Cleveland Cavaliers, 2023-24’te San Antonio Spurs forması giydi. 2024 Eylül’de Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ile sözleşme imzaladı ve 2025’te Yunanistan Kupası’nı kazanan kadronun parçası oldu. 

Milli takımda uzun süredir forma giyen Osman, EuroBasket 2025’te de forma giyiyor. Aynı zamanda milli takım kaptanı olarak görev alıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Altay Bayındır ilk 11’de bekleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Altay Bayındır ilk 11’de bekleniyor - HaberlerManchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Altay Bayındır ilk 11’de bekleniyorHaluk Altın kimdir, öldürüldü mü? Eski futbolcunun oğluna suikast - HaberlerHaluk Altın kimdir, öldürüldü mü? Eski futbolcunun oğluna suikastJhon Duran ve Edson Alvarez Trabzonspor maçında neden yok? Fenerbahçe kadrosunda yoklar - HaberlerJhon Duran ve Edson Alvarez Trabzonspor maçında neden yok? Fenerbahçe kadrosunda yoklarPSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmanın canlı yayıncısı belli oldu - HaberlerPSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmanın canlı yayıncısı belli olduAdana'daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? - HaberlerAdana'daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?Gönül Dağı Cemile değişti mi, Nazlı Pınar Kaya diziden ayrıldı mı? Yeni sezon oyuncu kadrosu gündemde! - HaberlerGönül Dağı Cemile değişti mi, Nazlı Pınar Kaya diziden ayrıldı mı? Yeni sezon oyuncu kadrosu gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...