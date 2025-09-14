30 yaşındaki Cedi Osman, Ohri’den (Ohrid) başlayıp NBA ve EuroLeague’e uzanan kariyeriyle Türk basketbolunun yakından takip edilen isimlerinden biri. Peki, Cedi Osman aslen nereli, çocuğu var mı?

CEDİ OSMAN ASLEN NERELİ?

Cedi Osman, 8 Nisan 1995’te Kuzey Makedonya’nın Ohri (Ohrid) kentinde doğdu. Babası Türk, annesi Boşnak kökenli olan Osman, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında Balkanlar’da basketbolla tanıştıktan sonra Türkiye’ye gelerek altyapıda gelişimini sürdürdü.

Türk vatandaşlığını geçmesinin ardından Türkiye A Milli Takımı’nı tercih etti. 2014’ten bu yana ay-yıldızlı formayla büyük turnuvalarda yer alıyor.

CEDİ OSMAN ÇOCUĞU VAR MI?

Cedi Osman, eşi Ebru Şahin’le 2022 yılında evlendi. Son günlerde sosyal medyada çocuğu olup olmadığı sorgulanırken çiftin çocukları bulunmuyor.

CEDİ OSMAN HAYATI VE KARİYERİ

Osman 2011’de profesyonel basketbol kariyerine başladı. Anadolu Efes/Pertevniyal döneminin ardından 2015 NBA Draftı’nda 31. sıradan seçildi.

2017-2023 arasında Cleveland Cavaliers, 2023-24’te San Antonio Spurs forması giydi. 2024 Eylül’de Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ile sözleşme imzaladı ve 2025’te Yunanistan Kupası’nı kazanan kadronun parçası oldu.

Milli takımda uzun süredir forma giyen Osman, EuroBasket 2025’te de forma giyiyor. Aynı zamanda milli takım kaptanı olarak görev alıyor.