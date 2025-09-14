Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye-Almanya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte TRT 1 frekans bilgileri!
EuroBasket 2025’te final heyecanı bu akşam yaşanacak. Türkiye ile Almanya’nın karşı karşıya geleceği tarihi maç için yayın saati ve kanal bilgileri netleşti. Milyonlarca basketbolseverin takip edeceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz yayımlanacak. TRT 1 frekans bilgileri ve detayları belli oldu.

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda tarih yazmaya çok yakın. Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı, Letonya’nın başkenti Riga’da Almanya karşısında sahaya çıkıyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler için saat, kanal ve TRT 1 frekans bilgilerini derledik.

TÜRKİYE-ALMANYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroBasket 2025 finalinde Türkiye-Almanya maçı, 14 Eylül Pazar akşamı saat 21.00’de TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak. Karşılaşma Avrupa'nın bir numarasını belirleyecek.

TRT 1’in şifresiz yayını sayesinde karşılaşma Türkiye’nin dört bir yanından rahatlıkla takip edilebilecek. Ayrıca TRT’nin dijital platformları üzerinden de karşılaşmanın canlı yayınlanması bekleniyor.

TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Televizyon üzerinden maçı izlemek isteyen basketbolseverler TRT 1 kanalını açarak karşılaşmayı takip edebilir. TRT 1, uydu, kablo ve dijital TV platformları üzerinden erişime açık durumda.

Ayrıca TRT İzle uygulaması ve TRT’nin resmi web sitesi üzerinden canlı yayın seçeneği bulunuyor. Böylece internet bağlantısı olan herkes, maçı mobil cihazlarından da izleyebilecek.

TÜRKİYE-ALMANYA BASKETBOL MAÇI TRT 1’DEN NASIL İZLENİR?

TRT 1, bütün platformlardan erişime açık. Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden TRT 1’e ulaşmak mümkün.

Türksat 4A uydusu üzerinden de şifresiz yayın yapan TRT 1, frekans bilgileri girilerek kolaylıkla izlenebilir. Böylece televizyon, bilgisayar ya da mobil cihaz fark etmeksizin yayın sorunsuz takip edilebilir.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Maçı uydudan izlemek isteyenler için TRT 1 frekans bilgileri şöyle:

Türksat 4A uydusu - Frekans: 11794 MHz, Polarizasyon: V (Dikey), Symbol Rate: 30000, FEC: 3/4.

Ayrıca televizyon platformlarına kayıtlı kullanıcılar, numaraları üzerinden doğrudan TRT 1’e erişim sağlayabilir. Bu sayede EuroBasket 2025 finali Türkiye’nin dört bir yanında ücretsiz ve şifresiz olarak izlenebilecek.

