Ankara, İzmir ve Bursa dev ekranlar nerede? Türkiye-Almanya basketbol maçı izleme yerleri!

Türkiye-Almanya EuroBasket finali, sokaklara taşınıyor. Şehirlerin meydanları, parkları ve etkinlik alanları heyecanı yaşanacak. Ankara’dan İzmir’e, Bursa’dan diğer illere yayılmış dev ekran noktaları belirlendi. Final coşkusunu birlikte paylaşmak isteyenler için adresler netleşiyor.

12 Dev Adam’ın finale çıkmasıyla birlikte Türkiye genelinde dev ekran organizasyonları başladı. Ankara, İzmir ve Bursa dev ekranlar nerede? İşte, Türkiye-Almanya basketbol maçı izleme yerleri!

ANKARA'DA DEV EKRAN NEREDE?

Ankara’da birçok ilçe belediyesi, Türkiye-Almanya karşılaşmasını dev ekranlarda izletmek için hazırlıklarını tamamladı.

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda maç için dev ekran kurulacak. 21.00'de başlayacak mücadele öncesi Ankaralıların alanda hazır olması bekleniyor. Bunun dışında bulunduğunuz ilçenin duyurularını takip ederek evinize yakın noktada kurulacak dev ekranları öğrenebilirsiniz. 

İZMİR'DE TÜRKİYE-ALMANYA BASKETBOL MAÇI NEREDE İZLENİR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Alsancak Gündoğdu Meydanı ve Karşıyaka Bostanlı Yasemin Kafe önü gibi merkezi noktalara da dev ekranlar yerleştirecek.

BURSA'DA NEREDE DEV EKRANLAR VAR?

Bursa’da coşku Soğukkuyu Parkı ve Osmangazi Meydanı’nda kurulacak dev ekranlarla doruğa ulaşacak. Osmangazi Belediyesi benzer etkinliği yarı finalde de yapmıştı. Final öncesi hazırlıklarını tamamladı.

MAÇ NEREDE YAYINLANACAK, HANGİ KANALDA İZLENİR?

Ülke genelinde maç TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Final coşkusu ekran başında da yaşanacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

