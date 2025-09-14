Şehmus Hazer nereli, evli mi? İşte basketbol kariyeri ve oynadığı takımlar!

2025 EuroBasket'te milli takım formasıyla adından söz ettiren Şehmus Hazer sosyal medyada gündem oldu. Peki, Şehmus Hazer nereli, evli mi?

ŞEHMUS HAZER NERELİ, KİMDİR?

Şehmus Hazer, 15 Şubat 1999’da Batman’da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında futbola ilgi duyan Hazer, beden eğitimi derslerinde basketbol yeteneğini keşfetti. Batman Gençlik Spor ve Petrolspor altyapısında yetişerek temel basketbol eğitimini aldı. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası, Hazer'in basketbola olan ilgisini artıran dönüm noktalarından biri oldu.

Genç yaşta gösterdiği performans, Bandırma BK altyapısının dikkatini çekti ve bu sayede profesyonel kariyerinin kapısı açıldı. Kısa sürede sergilediği gelişim, onu hem Basketbol Süper Ligi hem de uluslararası turnuvalarda sahneye taşıdı. Son olarak yeni sezonda Anadolu Efes ile anlaşan Hazer, aynı zamanda milli takımın da önemli isimleri arasında yer alıyor.

ŞEHMUS HAZER EVLİ Mİ?

Şehmus Hazer’in evli olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Henüz özel hayatını basına yansıtmayan genç basketbolcunun bekar olduğu bilinmektedir. Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Hazer, daha çok saha içindeki performansı ve kariyerindeki gelişmelerle gündeme geliyor.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Profesyonel kariyerine 2015-2016 sezonunda Bandırma Kırmızı formasıyla başlayan Şehmus Hazer, ardından Bandırma BK’ye yükseldi. 2020’de Beşiktaş’a transfer olarak burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2021 yazında Fenerbahçe’ye transfer oldu ve sarı-lacivertlilerle iki Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

2024’te Bahçeşehir Koleji forması giyen Hazer, bir sezonluk performansının ardından Anadolu Efes ile anlaştı.