Nevşehir'de acı olay: Balkondan düşen çocuk can verdi

Nevşehir Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katında, annesi balkonda çamaşır serdiği sırada 2 yaşındaki E.K. dengesini kaybederek aşağıya düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yakınları, küçük çocuğu hemen yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilen çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

E.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.