Nevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı var
Kaynak: Anadolu Ajansı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk olmak üzere 14 kişi yaralandı.
Nevşehir Çardak-Uçhisar kara yolunda İ.İ. yönetimindeki otomobil ile N.M.Ö. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Korkutan kazada iki araçta bulunan 4'ü çocuk 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü İ.İ'nin, yakınlarıyla Kapadokya bölgesini gezmek için Mersin'den geldiği öğrenildi.
