Nevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı var

Nevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı var

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Nevşehir Çardak-Uçhisar kara yolunda İ.İ. yönetimindeki otomobil ile N.M.Ö. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Korkutan kazada iki araçta bulunan 4'ü çocuk 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü İ.İ'nin, yakınlarıyla Kapadokya bölgesini gezmek için Mersin'den geldiği öğrenildi.

