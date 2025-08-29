Nevşehir'de korku dolu anlar! Dengesini kaybeden turist vadiye düştü: O anlar kamerada
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Nevşehir'de vadide fotoğraf çektiği sırada dengesini kaybeden bir turist yaklaşık 4 metrelik yükseklikten düştü. Turistin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, o anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Olay, merkeze bağlı Göreme Beldesi'nde yaşandı.
DENGESİNİ KAYBETTİ, 4 METRELİK YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, ismi ve uyruğu öğrenilemeyen bir turist, Kapadokya manzarasının fotoğrafını çekmek için Aydınlı Mahallesi Aydın Kırağı mevkiine çıktı. Burada fotoğraf çekerken bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metrelik zemine düştü.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Turistin düştüğünü gören vatandaşlar, önce 112'yi arayarak yardım istedi. Turistle konuşan vatandaşlar turistin sağlık durumu iyi olunca yamaçtan aşağıya ip atarak turistin çıkmasını sağladı. Yamaçtan atılan ip ile tekrar vadinin üstüne çıkan turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Turistin ipe tutunarak çıktığı anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı