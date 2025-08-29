Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Nevşehir'de korku dolu anlar! Dengesini kaybeden turist vadiye düştü: O anlar kamerada

Nevşehir'de korku dolu anlar! Dengesini kaybeden turist vadiye düştü: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Nevşehir, Güneydoğu Anadolu, Turist, Kaza, Düşme, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de vadide fotoğraf çektiği sırada dengesini kaybeden bir turist yaklaşık 4 metrelik yükseklikten düştü. Turistin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, o anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkeze bağlı Göreme Beldesi'nde yaşandı. 

DENGESİNİ KAYBETTİ, 4 METRELİK YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, ismi ve uyruğu öğrenilemeyen bir turist, Kapadokya manzarasının fotoğrafını çekmek için Aydınlı Mahallesi Aydın Kırağı mevkiine çıktı. Burada fotoğraf çekerken bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metrelik zemine düştü.

Nevşehir'de korku dolu anlar! Dengesini kaybeden turist vadiye düştü: O anlar kamerada - 1. Resim

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Turistin düştüğünü gören vatandaşlar, önce 112'yi arayarak yardım istedi. Turistle konuşan vatandaşlar turistin sağlık durumu iyi olunca yamaçtan aşağıya ip atarak turistin çıkmasını sağladı. Yamaçtan atılan ip ile tekrar vadinin üstüne çıkan turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Turistin ipe tutunarak çıktığı anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

Nevşehir'de korku dolu anlar! Dengesini kaybeden turist vadiye düştü: O anlar kamerada - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray’ı silen Kerem Aktürkoğlu'na Terim cephesinden ses getiren tepki! Sosyal medya yıkıldıSözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları açıklandı! MEB öğretmen alımı sonuç sorgulama ekranı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da ''pes'' dedirten olay! Anlaşmazlık yaşadığı kiracısını sopayla döverek katletti - 3. SayfaAnlaşmazlık yaşadığı kiracısını feci şekilde katlettiAtış poligonunda facia! Genç adam başından vurulmuş halde bulundu - 3. SayfaAtış poligonunda facia! Başından vurulmuş halde bulunduEsenyurt'ta miras kavgası! Ablasına tehditler savurdu, yetmedi arabasının camını indirdi - 3. Sayfa'Çekiçli' miras kavgası! Ablasının arabasının camını böyle indirdiZayıflamak için canından oldu! Doktor "Hasta almadım" dedi, yazışmalar ortaya çıktı - 3. SayfaDoktor "Hasta almadım" dedi, yazışmalar çıktıUkraynalı kadının cesedi bulundu! Tekirdağ'da acı olay - 3. SayfaSerinlemek için girdi, cesedi bulunduEkipler anında tespit etti! Orman yolunda benzinle yakalanan şahsa ev hapsi - 3. SayfaOrman yolunda benzinle yakalanan şahsa ev hapsi
Sonraki Haber Yükleniyor...