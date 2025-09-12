Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nevşehir'de akılalmaz olay! 5 yaşındaki çocuğun ameliyatta dili ve dudağı yandı

Nevşehir'de akılalmaz olay! 5 yaşındaki çocuğun ameliyatta dili ve dudağı yandı

Güncelleme:
Nevşehir&#039;de akılalmaz olay! 5 yaşındaki çocuğun ameliyatta dili ve dudağı yandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de 5 yaşındaki E.Ç., bademcik ve geniz eti ameliyatı oldu. Talihsiz çocuğun dili ve dudağı ameliyat sırasında kullanılan cihaz nedeniyle yanarken, aile yaşanan olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

5 yaşındaki E.Ç., Nevşehir Devlet Hastanesi'nde bademcik ve geniz eti ameliyatı oldu. Küçük çocuğun dili ve dudağı ameliyat sırasında kullanılan cihaz nedeniyle yandı.

"HEMŞİRE KAYNAKLI OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Anne Seda Nur Çaylak yaşadıklarıyla ilgili "Geniz eti ve bademcik ameliyatı için dün sabah oğlumun hastaneye yatışını yaptık. Ameliyat sonrası beni uyandırma odasına aldılar. Burada çocuğumun dudağında ve dilinde çok hafif yanık olduğunu söylediler. Bunun hemşire kaynaklı olduğunu ve tutanak tutulacağını ifade ettiler. Ancak içeriye girip oğlumu gördüğümde dilinde ve dudağında ciddi bir yanık olduğunu fark ettim" diye konuştu.

Nevşehir'de akılalmaz olay! 5 yaşındaki çocuğun ameliyatta dili ve dudağı yandı - 1. Resim

Ameliyatı gerçekleştiren doktorun kendisinden özür dilediğini aktaran Çaylak şunları söyledi:

"CİHAZDAN KAYNAKLANDIĞINI SÖYLEDİLER"

"Doktor hanım sonradan gelip yanığın birinci derece olduğunu, kullanılan cihazdan kaynaklandığını söyledi. Islak zemin olduğu için çabuk iyileşeceğini ve önemli bir sorun olmadığını belirtti. Ayrıca durumun başhekimliğe bildirildiğini ifade etti"

Nevşehir'de akılalmaz olay! 5 yaşındaki çocuğun ameliyatta dili ve dudağı yandı - 2. Resim

Oğlunun yaşadığı sağlık sorununa tepki gösteren anne sözlerini şöyle tamamladı:

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

"Çocuğun dili ve dudağı bu hale gelene kadar fark edilmedi mi? Kimin ihmali varsa araştırılarak cezalandırılmasını istiyorum. Bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk"

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

