Ameliyat sonrası hayatını kaybetti! Doktor "Nargileden" dedi... Ağabey isyan etti

Irak'ta güzellik uzmanı merkezinde çalışan Çiğdem Bulut (33), bir yakınının taziyesi için bir süre önce memleketi Adana'ya geldi. Cenazede midesinden rahatsızlanınca gittiği özel bir hastanede Bulut'a mide fıtığı teşhisi konuldu. Tedavi için ameliyat olmak isteyen Bulut, 15 Ağustos'ta muayene olduğu Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaştı. 18 Ağustos'ta ameliyata alınan Bulut, 2 gün sonra taburcu oldu.

Ameliyat sonrası kusma şikayetleri başlayan Bulut'un durumundan endişelenen yakınları, operasyonu gerçekleştiren doktora haber verdi. Doktorun kendilerine "Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir" dediğini öne süren yakınları, Bulut'un durumunun ağırlaşması üzerine 25 Ağustos'ta ameliyat olduğu hastaneye götürdü. Burada daha da kötüleşen Bulut, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildikten sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında hasar oluştuğu belirtilen Bulut, ameliyata alındı ancak dün saat 18.30 sıralarında hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi gören Yasmin Elif Salman da (4) 6 Eylül günü hayatını kaybetti.

Çiğdem Bulut

BAŞHEKİM "NARGİLEDEN" DEDİ

Genç kadının ardından bir çocuğun da hayatını kaybetmesi üzerine suçlamaların hedefinde olan hastanenin başhekimi Onur Taktakoğlu, "İtibar saldırısına uğruyoruz. Hayatını kaybeden genç kadın konusunda kadın hastaneden gittikten sonra nargile kullanmış. Başarılı bir şekilde taburcu edildi. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Evde nargile ve elektronik sigarayı bir günde bitirmiş. Doktorun herhangi bir madde kullanmayacaksın demesi üzerine kullanıyor" diye konuşmuştu.

Mehmet Timur

Ağabey Mehmet Timur (45) ise doktorun açıklamasına karşılık açıklama yapma gereği duyduklarını söyledi. Timur şu ifadeleri kullandı: