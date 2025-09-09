Ameliyat sonrası hayatını kaybetti! Doktor "Nargileden" dedi... Ağabey isyan etti
Adana'da Çiğdem Bulut, özel bir hastanede mide fıtığı ameliyatı oldu. Ameliyattan haftalar sonra hayatını kaybeden Bulut ile ilgili hastane başhekimi, talihsiz kadının taburcu olduktan sonra nargile ve elektronik sigara kullandığını iddia etti. Genç kadının ağabeyi Mehmet Timur, kardeşinin nargileden ziyade su bile içemediğin söyleyerek "Bize sadece başsağlığı dileselerdi, olay bu dereceye gelmezdi" dedi.
Irak'ta güzellik uzmanı merkezinde çalışan Çiğdem Bulut (33), bir yakınının taziyesi için bir süre önce memleketi Adana'ya geldi. Cenazede midesinden rahatsızlanınca gittiği özel bir hastanede Bulut'a mide fıtığı teşhisi konuldu. Tedavi için ameliyat olmak isteyen Bulut, 15 Ağustos'ta muayene olduğu Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaştı. 18 Ağustos'ta ameliyata alınan Bulut, 2 gün sonra taburcu oldu.
Ameliyat sonrası kusma şikayetleri başlayan Bulut'un durumundan endişelenen yakınları, operasyonu gerçekleştiren doktora haber verdi. Doktorun kendilerine "Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir" dediğini öne süren yakınları, Bulut'un durumunun ağırlaşması üzerine 25 Ağustos'ta ameliyat olduğu hastaneye götürdü. Burada daha da kötüleşen Bulut, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildikten sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında hasar oluştuğu belirtilen Bulut, ameliyata alındı ancak dün saat 18.30 sıralarında hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi gören Yasmin Elif Salman da (4) 6 Eylül günü hayatını kaybetti.
BAŞHEKİM "NARGİLEDEN" DEDİ
Genç kadının ardından bir çocuğun da hayatını kaybetmesi üzerine suçlamaların hedefinde olan hastanenin başhekimi Onur Taktakoğlu, "İtibar saldırısına uğruyoruz. Hayatını kaybeden genç kadın konusunda kadın hastaneden gittikten sonra nargile kullanmış. Başarılı bir şekilde taburcu edildi. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Evde nargile ve elektronik sigarayı bir günde bitirmiş. Doktorun herhangi bir madde kullanmayacaksın demesi üzerine kullanıyor" diye konuşmuştu.
Ağabey Mehmet Timur (45) ise doktorun açıklamasına karşılık açıklama yapma gereği duyduklarını söyledi. Timur şu ifadeleri kullandı:
"NARGİLE KULLANMADI, SU BİLE İÇEMEDİ"
"Kızımızın evde nargile içtiğini söylüyorlar. Oysa ameliyattan çıktıktan sonra su bile içemedi. Doktorla irtibata geçtiğimizde, durumun psikolojik olduğunu belirttiler. Ancak gece rahatsızlandı, yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Bana akciğerinin söndüğünü söylediler. Ben de 'siz akciğerine bakmadınız mı' diye sordum. Doktor ise 'bakmadım, bakmadım' diyerek gitti. Ardından kız Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Oradaki doktorlar ellerinden geleni yaptılar ama kurtarılamadı. Oysa bize sadece başsağlığı dileselerdi, olay bu dereceye gelmezdi."