Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı

- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan "Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında şu sözlere yer verdi:

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz. 

