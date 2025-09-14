Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında şu sözlere yer verdi: