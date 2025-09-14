Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan "Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam" dedi.
Erdoğan paylaşımında şu sözlere yer verdi:
FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.
Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz.
