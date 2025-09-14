Meydanlarda milli heyecan! Yüz binler Türkiye-Almanya finalini izledi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, grupta 5’te 5 yaptıktan sonra sırasıyla İsveç, Polonya ve Yunanistan’ı mağlup ederek finale yükseldi. Şampiyonluk için parkeye çıkan ay-yıldızlıların Almanya karşısındaki kritik mücadelesi saat 21.00’de başladı.

Türkiye'nin dört bir yanında kurulan ekranlarda yüz binlerce vatandaş milli heyecanı yaşadı.